Posted Сегодня, 02:44
Published Сегодня, 02:44
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Updated Сегодня, 02:47
Депутат новосибирского Горсовета Хельга Пирогова летом 2022 года оказалась в эпицентре скандала после своего высказывания в адрес армии ВС. Девушка предложила надавать «по щщам погибшим военным и снова положить их в могилы». Дословно высказывание выглядело так:
«Это просто невыразимо, хочется их всех оживить, сильно надавать по щщам и обратно пусть в могилы идут. А то зря, что ли, такие роскошные похороны устраивали», - говорила Пирогова.
Однако в этом высказывании специальная комиссия не нашла признаков дискредитации ВС РФ. Лингвистическую экспертизу проводил судебно-медицинский центр СК России. Однако повторная экспертиза еще может быть назначена.
Напомним, что в июле прошлого года Хельга Пирогова покинула Россию, а затем ее объявили в федеральный розыск. Против депутата возбудили уголовное дело за оскорбления погибших участников специальной военной операции.
Пирогова сообщала, что какое-то время она проживала в Грузии. В декабре она родила дочь. Стоит отметить, что Пирогова, это независимый депутат, которая состоит в оппозиционной «Коалиции Новосибирск 2020». Народные избранники не раз поднимали вопрос о лишении Пироговой и уехавшего из России Сергея Бойко мандатов.