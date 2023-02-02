Пирогова сообщала, что какое-то время она проживала в Грузии. В декабре она родила дочь. Стоит отметить, что Пирогова, это независимый депутат, которая состоит в оппозиционной «Коалиции Новосибирск 2020». Народные избранники не раз поднимали вопрос о лишении Пироговой и уехавшего из России Сергея Бойко мандатов.