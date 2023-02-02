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Published Сегодня, 02:44

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Updated Сегодня, 02:47

Экспертиза не подтвердила дискредитацию армии в словах сбежавшего депутата Пироговой

2 февраля 2023, 02:44
Фото: Страница Хельги Пироговой/ВК
Пирогова оскорбила погибших военных в СВО

Эксперты не нашли дискредитации армии в словах новосибирского депутата Пироговой

Эксперты не обнаружили признаков дискредитации армии России в резком высказывании сбежавшей народной избранницы Хельги Пироговой.

Депутат новосибирского Горсовета Хельга Пирогова летом 2022 года оказалась в эпицентре скандала после своего высказывания в адрес армии ВС. Девушка предложила надавать «по щщам погибшим военным и снова положить их в могилы». Дословно высказывание выглядело так:

«Это просто невыразимо, хочется их всех оживить, сильно надавать по щщам и обратно пусть в могилы идут. А то зря, что ли, такие роскошные похороны устраивали», - говорила Пирогова.

Однако в этом высказывании специальная комиссия не нашла признаков дискредитации ВС РФ. Лингвистическую экспертизу проводил судебно-медицинский центр СК России. Однако повторная экспертиза еще может быть назначена.

Напомним, что в июле прошлого года Хельга Пирогова покинула Россию, а затем ее объявили в федеральный розыск. Против депутата возбудили уголовное дело за оскорбления погибших участников специальной военной операции.

Пирогова сообщала, что какое-то время она проживала в Грузии. В декабре она родила дочь. Стоит отметить, что Пирогова, это независимый депутат, которая состоит в оппозиционной «Коалиции Новосибирск 2020». Народные избранники не раз поднимали вопрос о лишении Пироговой и уехавшего из России Сергея Бойко мандатов.

Сбежавшая из России новосибирский депутат Хельга Пирогова родила дочь
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#Хельга Пирогова#Что написала Хельга Пирогова о погибших военных#Депутат#Общество#Политика#Новосибирск#Эмилия Губарева
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