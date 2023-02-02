Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел сеанс видеосвязи с активистами, выступающими за наведение порядка вокруг крупнейшего в регионе оптового Хилокского рынка. Летом 2022 года было возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Однако, по словам одного из лидеров инициативной группы жителей, Жанны Олейниковой, кардинально ситуация в лучшую сторону не поменялась.