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Posted Сегодня, 03:47

Published Сегодня, 03:47

Modified Сегодня, 05:30

Updated Сегодня, 05:30

Глава Следкома Бастрыкин: допросить чиновников мэрии Новосибирска по делу Хилка

2 февраля 2023, 03:47
Фото: atas.info
Жители соседних домов не первый год пытаются отстоять право на комфортную жизнь

Чиновников мэрии Новосибирска допросят в рамках уголовного дела Хилокского рынка

В ходе сеанса видеосвязи жителей Хилокского микрорайона с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным глава ведомства заявил, что поручит ускорить расследование уголовного дела, возбужденного ранее и найти тех, кому выгодно существование огромного рынка, где торгуют мигранты

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел сеанс видеосвязи с активистами, выступающими за наведение порядка вокруг крупнейшего в регионе оптового Хилокского рынка.  Летом 2022 года было возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Однако, по словам одного из лидеров инициативной группы жителей, Жанны Олейниковой, кардинально ситуация в лучшую сторону не поменялась.

"Хаотичная торговля под окнами домов, которую они называю ярмарками, продолжается. Мигранты продолжают забивать скот на территории микрорайона, а все проверки и рейды, которые проводит полиция и миграционная служба, носят формальный характер", - говорит активистка.

По результатам разговора с жителями Хилокского микрорайона Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела, в его рамках допросить чиновников мэрии Новосибирска и установить ответственных лиц, заинтересованных в продолжении работы рынка и намеренно затягивающих установление санитарно-защитной зоны Клещихинского кладбища.

Напомним, суд по требованию прокуратуры обязал мэрию установить защитную зону вокруг погоста, как это положено по закону. В этом случае рынок попадает в эту зону, торговля в которой запрещена. Однако муниципалитет всячески оттягивает выполнение судебного решения.

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#Хилокский рынок#Следком#Уголовное дело#Общество#Новосибирск
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