Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел сеанс видеосвязи с активистами, выступающими за наведение порядка вокруг крупнейшего в регионе оптового Хилокского рынка. Летом 2022 года было возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Однако, по словам одного из лидеров инициативной группы жителей, Жанны Олейниковой, кардинально ситуация в лучшую сторону не поменялась.
"Хаотичная торговля под окнами домов, которую они называю ярмарками, продолжается. Мигранты продолжают забивать скот на территории микрорайона, а все проверки и рейды, которые проводит полиция и миграционная служба, носят формальный характер", - говорит активистка.
По результатам разговора с жителями Хилокского микрорайона Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела, в его рамках допросить чиновников мэрии Новосибирска и установить ответственных лиц, заинтересованных в продолжении работы рынка и намеренно затягивающих установление санитарно-защитной зоны Клещихинского кладбища.
Напомним, суд по требованию прокуратуры обязал мэрию установить защитную зону вокруг погоста, как это положено по закону. В этом случае рынок попадает в эту зону, торговля в которой запрещена. Однако муниципалитет всячески оттягивает выполнение судебного решения.