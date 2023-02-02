«Мы заберем ваши дома, но раздадим по конфетке»: встреча с руководителем «Универсама»

«Самое важное сейчас для владельцев «Универама» - пропихнуть перезонирование. Речь идет, конечно, не о реконструкции «Универсама» а о том, чтобы застроить всю эту площадку высотками. Проблема в том, что мэрия изначально поддерживает возможность подобных реконструкций. При этом нарушаются права жителей. Никто не может сейчас гарантировать, что обещания будут выполнены. Да, они поменяют вам коммуникации, но эти «свечки» поставят, и никуда вы от них не потом не денетесь. Я против перезонирования, и надо сделать все, чтобы его не допустить», - заявил житель дома по ул. Ленина 18.