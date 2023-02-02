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Published Сегодня, 03:42

Modified Сегодня, 05:40

Updated Сегодня, 05:40

«Мы заберем ваши дома, но раздадим по конфетке»: встреча с руководителем «Универсама»

2 февраля 2023, 03:42
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Руководитель "Универсама" Алексей Крук и представитель архитектурного бюро "АР.Тэго" Ольга Илюшина
1 февраля в кинотеатре «Победа» руководитель «Универсама» Алексей Крук встретился с жителями домов, выступающими против высотной застройки на месте магазина. Крук убеждал, что проекта высотки в центре не существует, а перезонирования территории под 30-этажное строительство требует генплан города.

Планы строительства высотного жилого комплекса на месте магазина «Универсам» на ул. Ленина (руководители «Универсама» называют это «реконструкцией») превратились в одну из самых горячих тем в Новосибирске. В понедельник, 30 января грозный глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить, почему планы высотной застройки в центре Новосибирска возмутили жителей. А в пятницу, 3 февраля начнутся общественные обсуждения, на которых мэрия добивается от горожан одобрения перезонирования участка «Универсама» под высотную застройку до 30 этажей.

Жители 11 соседних домов обратились с протестом к губернатору, в прокуратуру, к мэру еще в апреле 2022. Но весь прошлый год диалог с недовольными жителями центра сводился к монологу городских чиновников о том, как устарел нынешний «Универсам».

Интерес к диалогу у руководства АО «Универсам» (инициаторы проекта) появился в январе 2023. После того, как жители собрали 1400 подписей за создание площади Победы между кинотеатром «Победа» и «Универсамом». Уместность высотной застройки вплотную к площади с таким сакральным статусом оказывалась под вопросом.

Фото: Страница Информационного центра СК России "ВКонтакте"

Активисты высказывали пожелания встретиться с собственником «Универсама» и земельного участка Николаем Стафиевским (непубличным бизнесменом, заработавшим внушительную репутацию в 90-е годы и мастером каратэ), который, по их мнению, мог бы принимать решения по изменению проекту, в отличие от чиновников мэрии. Но на встречу в «Победе» от АО «Универсам» пришел Алексей Крук, которого представили руководителем «Универсама» и проекта его реконструкции.

«Концепция», «предконцепция», «эскиз»… Но требует перезонирования под 30 этажей

Крук озвучил позицию, которая неоднократно декларировалась АО «Универсам»: «На сегодняшний день нет никакого проекта, есть только контуры, предложения, которые еще надо обдумать, проанализировать, обсуждать и просчитывать… А что там будет построено пока не знает никто. Надо четко просчитать экономику. А экономика такова, что пока ситуация не придет в норму, в ближайшие 3-5 лет строительство не начнется».

Предконцепция застройки, одобренная президиумом градостроительного совета мэрии Новосибирска 30 марта 2022

Эти слова плохо стыкуются с тем, что уже завтра начинаются общественные обсуждения о переводе территории «Универсама» из зоны ОД 4.1 (малоэтажное нежилое строительство) в ОД 1.1 допускающую 30-ти этажное жилое строительство. Ранее глава департамента строительства мэрии Алексей Кондратьев, игнорируя возражения жителей, настоял на выносе перезонирования на общественные обсуждения как можно раньше. Зачем надо было так гнать с перезонированием, которое развяжет руки застройщику?

«Я не знаю, кто куда гнал. В городе идет нормальный процесс уточнения планировки территории, в соответствии с Генеральным планом. В развязанных руках я ничего плохого не вижу. Главное, чтобы эти руки не натворили чего-то нехорошего», - ответил Алексей Крук.

Таким образом, высотный ЖК для богатых, одобренной президиумом градсовета, и взбудораживший общественность (4 здания, высотой 24, 30, 60 и 76 м, доминанта - 21 этаж. 325 квартир), - это всего лишь «предконцепция» (еще употреблялось слово «концепция» или даже «эскиз»). А опасения жителей не имеют оснований - в будущем проект может сильно измениться.

Жители домов "тихого центра" на обсуждении в "Победе"

Дальше собрание пошло шумно, а опасения жителей посыпались, как из рога изобилия.

Какие дома в Новосибирске треснули от «точечной застройки»

Историй, когда дома в «тихом центре» трескались из-за точечной застройки, накопилось немало.

«Урицкого, 20. 15 см трещины [в стенах] так и остались запенены у людей. Часть дома снесли, хотя он памятник архитектуры. Построили быстренько из блоков – заселили. Урицкого 21 – целый подъезд людей выселяли, потому что все лопается. Наши дома только снаружи кирпичные. Внутри перекрытия у них все деревянные. Какие новые технологии?» - напомнила представительница одного из домов.

«У нас целый подъезд реконструировали. Потому что была точечная застройка», - заявила жительница дома по ул.Урицкого, 17. (Здесь самая нашумевшая история с трещиной в стенах).

«У нас на Советской, 35 владелец одного из бутиков немного подвинул стену. И у нас огромная трещина идет по Советской 35. На доме стоят уже маячки, и мы не знаем – что будет уже сейчас с нашим домом? Потому что деревянные перекрытия».

Дом по ул. Советская, 35 - соседний с "Универсамом"
Фото: Дмитрий Тростников

А была еще трещина в доме на ул. Депутатской, 28.

«Нет перезонированию»!

Самый четкий протест вызывает перезонирование.

«Самое важное сейчас для владельцев «Универама» - пропихнуть перезонирование. Речь идет, конечно, не о реконструкции «Универсама» а о том, чтобы застроить всю эту площадку высотками. Проблема в том, что мэрия изначально поддерживает возможность подобных реконструкций. При этом нарушаются права жителей. Никто не может сейчас гарантировать, что обещания будут выполнены. Да, они поменяют вам коммуникации, но эти «свечки» поставят,  и никуда вы от них не потом не денетесь. Я против перезонирования, и надо сделать все, чтобы его не допустить», - заявил житель дома по ул. Ленина 18.

Презентацию благоустройства площади Победы от архитекторов «АР.Тэго» на встрече даже не стали обсуждать. «Это из той же серии, что мы заберем ваши дома, но каждому раздадим по конфетке, и все успокоятся», - так ее оценили жители.

Высотка и 325 квартир вместо «Универсама»: как мэрия продавливает перезонирование
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Если руководители «Универсама» действительно хотели собрать возражения, которые вызывает проект, а именно такая причина встречи заявлялась изначально – она точно достигнута. Среди возражений, отмеченных по итогам встречи: сохранение средне или малоэтажной застройки, сохранение историко-культурного наследия, градостроительная экспертиза, экспертиза соседних зданий, отбор проекта на конкурсе и т.д.

Следующим этапом противостояния станут общественные обсуждения на портале «Электронная демократия» с 3 по 10 февраля. Их результат будет мощным аргументов, подкрепляющим позицию одной из сторон.

Скандалы, фальсификации, обман - общественные обсуждения застройки в Новосибирске
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