В свою очередь Сергей Сёмка заявил, что, по его мнению, ход реализации так называемой "мусорной концессии" не противоречит законодательству. После завершения второго этапа конкурса по выбору концессионера в начале апреля его победитель представит проект полигона с заводом по переработке ТКО, который будет направлен на государственную экологическую экспертизу. Она и даст, говорит вице-губернатор, исчерпывающие ответы о возможности или невозможности размещения полигона в районе Плотниково.