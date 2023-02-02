Posted Сегодня, 02:58
Published Сегодня, 02:58
Modified Сегодня, 03:00
Updated Сегодня, 03:00
В ходе личной встречи с активистами Плотниковского сельсовета заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка подтвердил информацию о том, что региональное правительство изучит две альтернативные площадки, на правом и левом берегах Оби, предложенные ранее другой инициативной группой жителей для размещения новых мусорных полигонов.
Во время встречи, в которой, кроме вице-губернатора, участвовали главы трех региональных структур: МинЖКХ, Минприроды и Департамента имущества и земельных отношений, активисты от имени тысяч людей, опираясь на выводы ученых СО РАН, озвучили тезисы о том, что появление мусорного полигона около Плотниково нанесет непоправимый вред природе и серьезно угрожает здоровью местных жителей.
"Никакие новые технологии не гарантируют стопроцентной защиты от техногенных катастроф человеческого фактора при использовании этих технологий и отсутствии реального контроля за ходом переработки отходов, и особенно их утилизации", - считает один из участников встречи, представитель межрайонной Ассоциации некоммерческих садоводческих товариществ "Ярская" Дмитрий Маклаков.
Он подчеркивает, что в непосредственной близости от предполагаемого полигона находится множество садовых обществ.
В ответ чиновники подчеркнули, что информация о возможном появлении полигона для захоронения отходов в любом месте неизменно вызовет отторжение жителей этой территории.
"Мы сомневаемся, что чиновники действительно рассмотрят и выберут альтернативные участки, ведь сейчас участок 1934 (в районе Раздольного, прим. ред.), а также участок в левобережье у Верх-Тулы полностью подготовлены к передаче концессионеру. Мы говорили, что это проблема не наша, и не этих чиновников, а проблема будущих поколений, наших детей и внуков, проблема для будущих чиновников ", - говорит еще один участник встречи, представитель Совета ветеранов Плотниковского сельсовета Александр Старостин.
В свою очередь Сергей Сёмка заявил, что, по его мнению, ход реализации так называемой "мусорной концессии" не противоречит законодательству. После завершения второго этапа конкурса по выбору концессионера в начале апреля его победитель представит проект полигона с заводом по переработке ТКО, который будет направлен на государственную экологическую экспертизу. Она и даст, говорит вице-губернатор, исчерпывающие ответы о возможности или невозможности размещения полигона в районе Плотниково.
В завершении встречи активисты передали в канцелярию вице-губернатора список вопросов, на которые правительство обязано ответить в письменном виде. Среди них: почему решение о размещении полигона было принято вопреки генплану развития Плотниковского сельсовета, решению депутатов и без учета мнения местных жителей? Какие существуют гарантии недопущения чрезвычайных ситуаций при эксплуатации полигона, как действия правительства Новосибирской области сочетаются с программами повышения демографии в стране и здоровья нации, о реализации которых неоднократно говорил президент Путин?