Расчистят или растает: в мэрии рассказали, когда в Новосибирске исчезнут сугробы

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По данным муниципалитета, градоначальник поручил дорожным службам расчистить сугробы, вывести снег с улиц до воскресенья, 5 февраля. Снегоуборочные работы уже идут во всех районах города.
Напомним, ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников впервые вступился за мэра Локтя, заявив, что прошедшие снегопады – это чрезвычайная ситуация. Городским властям нужна была помощь в борьбе с последствиями.
Даже синоптики подтвердили, что метель на прошлой неделе отметилась двумя рекордами по числу выпавших осадков. Такого не было с 1900 года.