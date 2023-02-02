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Posted Сегодня, 02:32

Published Сегодня, 02:32

Modified Сегодня, 02:34

Updated Сегодня, 02:34

Расчистят или растает: в мэрии рассказали, когда в Новосибирске исчезнут сугробы

2 февраля 2023, 02:32
Фото: atas.info
Улицы очистят от снега в Новосибирске до 5 февраля

Мэр Новосибирска назвал срок очистки улиц города от снега

Магистрали и тротуары очистят от снега в Новосибирске в ближайшие дни. Об этом, ссылаясь на слова главы города Анатолия Локтя, сообщили в мэрии города.

По данным муниципалитета, градоначальник поручил дорожным службам расчистить сугробы, вывести снег с улиц до воскресенья, 5 февраля. Снегоуборочные работы уже идут во всех районах города.

Напомним, ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников впервые вступился за мэра Локтя, заявив, что прошедшие снегопады – это чрезвычайная ситуация. Городским властям нужна была помощь в борьбе с последствиями.

Даже синоптики подтвердили, что метель на прошлой неделе отметилась двумя рекордами по числу выпавших осадков. Такого не было с 1900 года.

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#Алина Шефер#Снег
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