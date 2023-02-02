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Posted Сегодня, 05:17

Published Сегодня, 05:17

Modified Сегодня, 05:19

Updated Сегодня, 05:19

«Самая большая закупка»: в Новосибирске купят снегоуборочную технику за 400 млн руб.

2 февраля 2023, 05:17
Фото: atas.info
Сколько именно единиц техники закупят, пока неизвестно

В Новосибирске купят спецтехнику для уборки снега за 400 млн рублей

Городские власти потратят на закупку новой спецтехники для уборки снега 400 миллионов рублей, о чем сообщил на комиссии по городскому хозяйству совета депутатов Новосибирска вице-мэр Олег Клемешов.
«Готовится закупка техники в рамках лизинга. Это относительно небольшая сумма, но с 2018 года это будет самая большая закупка и ее цена будет около 400 миллионов рублей», — уточнил вице-мэр.

Также перед закупкой городская администрация уточнит потребности районов в этом виде технике, ведь может оказаться, что дополнительные машины и вовсе не нужны.

Стоит отметить, что в 2022 году мэрия закупила 32 единицы снегоуборочной техники. Подобные обсуждения с главами районов также проводились.

Напомним, что на прошлой неделе в Новосибирске выпало аномальное количество снега. Дорожники не справлялись с уборкой снега. Мэр поручил расчистить сугробы с улиц до 5 февраля.

Расчистят или растает: в мэрии рассказали, когда в Новосибирске исчезнут сугробы
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#Эмилия Губарева#Техника#Уборка снега#Город#Транспорт#Новосибирск
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