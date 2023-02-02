Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
«Готовится закупка техники в рамках лизинга. Это относительно небольшая сумма, но с 2018 года это будет самая большая закупка и ее цена будет около 400 миллионов рублей», — уточнил вице-мэр.
Также перед закупкой городская администрация уточнит потребности районов в этом виде технике, ведь может оказаться, что дополнительные машины и вовсе не нужны.
Стоит отметить, что в 2022 году мэрия закупила 32 единицы снегоуборочной техники. Подобные обсуждения с главами районов также проводились.
Напомним, что на прошлой неделе в Новосибирске выпало аномальное количество снега. Дорожники не справлялись с уборкой снега. Мэр поручил расчистить сугробы с улиц до 5 февраля.