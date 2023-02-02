Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
По данным СКР по региону, обыски в кабинете главы администрации Оксаны Семеновой прошли 1 февраля.
Ее подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Расследование уголовного дела продолжается.
Как пишет НГС, у Семеновой правоохранители изъяли телефон. По неподтвержденным данным, уголовное дело может быть связано с мошенничеством с сертификатом для многодетной.
Ранее в злоупотреблении полномочиями при покупке дома для многодетной семьи в Краснозерском районе обвиняли заместителя главы района Сергея Блинова. Его отправили в СИЗО.