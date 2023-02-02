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Posted Сегодня, 04:25

Published Сегодня, 04:25

Modified Сегодня, 04:27

Updated Сегодня, 04:27

Следователи прокомментировали обыски у главы Краснозерского района Оксаны Семеновой

2 февраля 2023, 04:25
Фото: 1MI
Обыски прошли 1 февраля
В кабинете главы Краснозёрского района Новосибирской области Оксаны Семеновой прошли обыски. Эту информацию подтвердили следователи.

По данным СКР по региону, обыски в кабинете главы администрации Оксаны Семеновой прошли 1 февраля.

Ее подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Расследование уголовного дела продолжается.

Как пишет НГС, у Семеновой правоохранители изъяли телефон. По неподтвержденным данным, уголовное дело может быть связано с мошенничеством с сертификатом для многодетной.

Ранее в злоупотреблении полномочиями при покупке дома для многодетной семьи в Краснозерском районе обвиняли заместителя главы района Сергея Блинова. Его отправили в СИЗО.

В Новосибирской области задержали замглавы администрации за покупку дома многодетным
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#Эмилия Губарева#Обыск#Общество#Криминал#Новосибирская область
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