Губернатор Андрей Травников поставил задачи перед финансовым сектором

Нужно способствовать принятию смелых, нестандартных решений и тому, чтобы они согласовывались и реализовывались быстро, не откладывались на полгода-год, до тех пор, пока о них не узнает Губернатор и не подключится. Также задача – заниматься укреплением доходной базы. Депутатский корпус выразил заинтересованность в этом направлении – рассмотрении инициатив увеличения доходов в областной бюджет. Во главе всего должна стоять бюджетная эффективность: если мы вкладываем какие-то деньги, надо понимать, когда и в каком объёме эти деньги вернутся в бюджет. Хороший пример – наша поддержка авиационной отрасли. Мы укрепили наше авиационное производство и обеспечили своё конкурентное преимущество в сфере развития маршрутной авиасети», – отметил Андрей Травников.