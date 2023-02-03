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Published Сегодня, 07:59

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Губернатор Андрей Травников поставил задачи перед финансовым сектором

3 февраля 2023, 07:59
Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области
Андрей Травников принял участие в расширенном семинаре–совещании коллегии финансовых органов Новосибирской области.

Губернатор поблагодарил специалистов финансового сектора за работу в последние три непростых года – в том числе, при реализации национальных проектов и региональных программ. «И 2020-й, и 21-й, и 22-й годы характеризовались одним и тем же: неожиданными внешними, макроэкономическими изменениями, с другой стороны – новыми срочными задачи, которые необходимо было решать и обеспечивать их финансовыми ресурсами. Отмечаю грамотную, оперативную, выверенную работу сотрудников финансовых организаций и нашего министерства. Грамотное управление расходами, госдолгом позволило региону пройти все штормы. А главная благодарность коллегам – за то, что не только боролись с кризисами и принимали «пожарные» решения, но и продолжали развиваться, улучшали свою эффективность.

Мы не намерены отказываться от избранной нами стратегии – развиваться темпами выше, чем другие регионы России, и оставаться первыми в Сибири. Для этого нам нужны дополнительные доходы, оптимизация расходов. Поручаю министерству финансов держать на постоянном контроле обоснованность инфляционного роста наших расходов – в первую очередь, в части компенсации выпадающих доходов различных организаций. Надо внимательно анализировать: рост расходов – это следствие обоснованного роста цен, или следствие несвоевременно принятых управленческих решений. Надо держать на контроле достижение и сохранение ранее заявленных эффектов от реализации оптимизационных мероприятий. Важно проверять – сохраняется ли эффект. Также надо продолжать находить способы снижения наших расходов – добиваться того, чтобы инструменты, доказавшие свою эффективность, применялись повсеместно на областном и муниципальном уровне.

Нужно способствовать принятию смелых, нестандартных решений и тому, чтобы они согласовывались и реализовывались быстро, не откладывались на полгода-год, до тех пор, пока о них не узнает Губернатор и не подключится. Также задача – заниматься укреплением доходной базы. Депутатский корпус выразил заинтересованность в этом направлении – рассмотрении инициатив увеличения доходов в областной бюджет. Во главе всего должна стоять бюджетная эффективность: если мы вкладываем какие-то деньги, надо понимать, когда и в каком объёме эти деньги вернутся в бюджет. Хороший пример – наша поддержка авиационной отрасли. Мы укрепили наше авиационное производство и обеспечили своё конкурентное преимущество в сфере развития маршрутной авиасети», – отметил Андрей Травников.

С докладом на тему «Основные результаты деятельности государственных финансовых органов Новосибирской области за 2022 год. Перспективы и задачи на 2023 год и плановый период» на коллегии выступил заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко.

Он подчеркнул, что в 2023 году задачи защиты наиболее чувствительных к инфляционному воздействию расходов бюджета сохранят свою актуальность. При поддержке депутатского корпуса Законодательного собрания области и Правительства региона, в течение 2022 года расходная часть областного бюджета за счёт собственных ресурсов была увеличена на 34,8 млрд рублей. Половина этого увеличения была направлена именно на преодоление постинфляционных последствий.

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