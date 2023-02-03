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Published Сегодня, 01:31

Modified Сегодня, 01:33

Updated Сегодня, 01:33

На выпускной в детском саду Новосибирска с родителей собирают по 10 тысяч рублей

3 февраля 2023, 01:31
Фото: 1MI
Родителям предложили не идти на выпускной, если не готовы сдавать деньги
Выпускной в одном из детских садов Новосибирска обойдется родителям в копеечку: с каждого просят сдать по 10 тысяч рублей.

По словам родительницы, с которой требуют 10 тысяч рублей на утренник в детском саду, такая сумма пока предварительная. Деньги могут взять дополнительно и на другие незапланированные траты.

Так, сам праздник пройдет в развлекательном детском центре. По 2-3 тысячи родители сдают на фотокниги, по тысяче – на чаепитие, а также на аниматора, воздушные шары и подарки воспитателям.

В родительском комитете предложили сдавать деньги частями или же и вовсе отказаться от праздника, пишет «МК в Новосибирске». Однако женщина решила не лишать ребенка выпускного.

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#Эмилия Губарева#Дети#Общество#Новосибирск
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