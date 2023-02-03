Posted Сегодня, 01:31
Published Сегодня, 01:31
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Updated Сегодня, 01:33
По словам родительницы, с которой требуют 10 тысяч рублей на утренник в детском саду, такая сумма пока предварительная. Деньги могут взять дополнительно и на другие незапланированные траты.
Так, сам праздник пройдет в развлекательном детском центре. По 2-3 тысячи родители сдают на фотокниги, по тысяче – на чаепитие, а также на аниматора, воздушные шары и подарки воспитателям.
В родительском комитете предложили сдавать деньги частями или же и вовсе отказаться от праздника, пишет «МК в Новосибирске». Однако женщина решила не лишать ребенка выпускного.
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