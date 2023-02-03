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Posted Сегодня, 05:38

Published Сегодня, 05:38

Modified Сегодня, 05:41

Updated Сегодня, 05:41

Новосибирец хотел сдать водительский экзамен с микронаушником и камерой

3 февраля 2023, 05:38
Фото: 1MI
Экзамен на права он сдавал через наушник и камеру
В Новосибирске мужчина взял с собой микронаушник и камеру, чтобы сдать экзамен на водительские права, подробности сообщили в СУ СК по НСО.

По данным правоохранителей, в феврале 2022 года 29-летний житель Кировского района сдавал теоретический экзамен в ГИБДД. По всей видимости, теорию он знал плохо, поэтому и взял с собой камеру и микронаушник.

По задуманному плану, его напарник должен был увидеть через камеру вопросы и надиктовать через наушник ответы. Однако эту схему раскрыли экзаменаторы.

Было возбуждено дело за незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

Свою вину сибиряк признал. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей.

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#Эмилия Губарева#Экзамены#Транспорт#Общество#Новосибирск
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