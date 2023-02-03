Posted Сегодня, 02:48
Published Сегодня, 02:48
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Updated Сегодня, 02:50
По итогам индексации 1 февраля выросло сразу более 40 выплат из Социального фонда. В их числе пособия по рождению ребенка, пособия по уходу за ребенком, по беременности и родам, при увольнении в случае ликвидации организации или закрытии ИП.
С 1 января 2023 года увеличились возможности использования материнского капитала, а с 1 февраля после индексации повысился его размер.
Выросли на 11,9% также пособия для лиц, имеющих инвалидность - суммы могут быть больше при отказе от НСУ - набора социальных услуг.
Коэффициент индексации 1,119 утвержден Постановлением 119 от 30.01.2023, индексируются все выплаты, не привязанные к МРОТ, перечисленные в ст.4.2 закона №81-ФЗ от 19 мая 1995 года, а также материнский капитал на первого и второго ребенка.
Пока неизвестно, когда именно придут пособия на ребенка в феврале, дата выплат не определена - в Социальном фонде ждут постановления правительства.