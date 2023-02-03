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Published Сегодня, 02:48

Modified Сегодня, 02:50

Updated Сегодня, 02:50

Новые суммы детских пособий и социальных выплат с февраля в Новосибирской области

3 февраля 2023, 02:48
Фото: 1MI
Как изменились детские пособия, единая денежная выплат и материнский капитал с 1 февраля 2023 года в Новосибирской области.

Пособие на ребенка, материнский капитал - новые суммы в феврале 2023

Михаил Мишустин подписал постановление об индексации соцвыплат на 11,9% в феврале, вырос ряд пособий на детей, материнский капитал и еще несколько десятков выплат. Разбираемся, какие пособия и на сколько увеличились в Новосибирской области.

По итогам индексации 1 февраля выросло сразу более 40 выплат из Социального фонда. В их числе пособия по рождению ребенка, пособия по уходу за ребенком, по беременности и родам, при увольнении в случае ликвидации организации или закрытии ИП.

Изменение размеров социальных пособий с 1 февраля 2023 года.
Фото: atas.info

С 1 января 2023 года увеличились возможности использования материнского капитала, а с 1 февраля после индексации повысился его размер.

Изменение размеров социальных пособий с 1 февраля 2023 года.
Фото: atas.info
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Выросли на 11,9% также пособия для лиц, имеющих инвалидность - суммы могут быть больше при отказе от НСУ - набора социальных услуг.

Изменение размеров социальных пособий с 1 февраля 2023 года.
Фото: atas.info

Коэффициент индексации 1,119 утвержден Постановлением 119 от 30.01.2023, индексируются все выплаты, не привязанные к МРОТ, перечисленные в ст.4.2 закона №81-ФЗ от 19 мая 1995 года, а также материнский капитал на первого и второго ребенка.

Изменение размеров социальных пособий с 1 февраля 2023 года.
Фото: atas.info
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Пока неизвестно, когда именно придут пособия на ребенка в феврале, дата выплат не определена - в Социальном фонде ждут постановления правительства.

#Дети#Пособия#Пособие#Социальный фонд#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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