Сибиряки смогут экономить до 3 рублей с каждого литра топлива

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Кроме этого, участники программы лояльности «Нам по пути» получат по 1 дополнительному бонусу за каждый литр заправленного топлива.
Еще больше преимуществ у любителей кофе. Одновременная оплата топлива и кофе наличными или банковской картой на кассе увеличит скидку до 2 рублей и гарантирует начисление 2 дополнительных бонусов с каждого литра. А при оплате с помощью «Системы быстрых платежей» или мобильного приложения «АЗС Газпромнефть» выгода возрастет до 3 рублей с литра и 3 дополнительных бонусов.
На сервисных станциях сети акция действует при оплате наличными, банковской картой, через «Систему быстрых платежей» или с помощью мобильного приложения «АЗС Газпромнефть» без использования бонусов. На автоматических – только в случае безналичной оплаты.
Воспользоваться предложениями можно любое количество раз. При этом максимальный объем единовременной заправки бензином и СУГ ограничен 50 литрами, дизелем – 100 литрами.
Напомним, что накопленные бонусы программы лояльности «Нам по пути» можно использовать для оплаты любых товаров на АЗС сети «Газпромнефть» по курсу 1 бонус = 1 рубль. Самый простой способ присоединиться к программе – выпустить бесплатную карту лояльности в мобильном приложении «АЗС Газпромнефть», доступном для Android и iOS.
*Реклама. Материал предоставлен сетью АЗС «Газпромнефть».