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Posted Сегодня, 06:22

Published Сегодня, 06:22

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

В Новосибирске прорвало трубу во дворе жилого дома недалеко от Обского моря

3 февраля 2023, 06:22
Фото: 1MI
Трубу прорвало возле жилых домов в двух шага от Обского моря
Гейзер пробился из-под замершей земли на улице Софийской, 14 в Новосибирске. Об этом Atas.info сообщают местные жители.

Новосибирцы шутят, что их двор поглотило Новосибирское водохранилище. Однако наружу из коммунальной трубы рвется на волю не такая ледяная вода, как в море.

«Мы живем возле пляжа «У моря Обского», поэтому в водных процедурах не нуждаемся никогда. А сегодня у дома №14 прорывало трубу. Уже вызвали специалистов, но, когда они доберутся до нас, неизвестно», - рассказали очевидцы.
Фото: 2ГИС

Напомним, в последний раз прорыв трубы устраняли на улице Лескова в Новосибирске. Из-под земли фантанировал кипяток.

Канализационную трубу прорвало под землей на улице Лескова
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#Алина Шефер#Новосибирск#Новосибирская область#Город#Труба#Коммунальная авария
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