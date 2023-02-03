В Новосибирске прорвало трубу во дворе жилого дома недалеко от Обского моря

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Новосибирцы шутят, что их двор поглотило Новосибирское водохранилище. Однако наружу из коммунальной трубы рвется на волю не такая ледяная вода, как в море.
«Мы живем возле пляжа «У моря Обского», поэтому в водных процедурах не нуждаемся никогда. А сегодня у дома №14 прорывало трубу. Уже вызвали специалистов, но, когда они доберутся до нас, неизвестно», - рассказали очевидцы.
Напомним, в последний раз прорыв трубы устраняли на улице Лескова в Новосибирске. Из-под земли фантанировал кипяток.