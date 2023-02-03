atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

В Новосибирске состоится суд по делу закупке медизделий по завышенным ценам

3 февраля 2023, 07:03
Фото: 1MI
Бизнесмен под Новосибирском снабжал ЦРБ дорогими медизделиями
Новосибирец подкупил членов комиссии по закупкам, чтобы поставлять свои медизделия в Болотнинскую ЦРБ. Теперь бизнесмен пойдет под суд.

Мужчина является директором ООО «Новомед». Его фирма снабжала районную больницу медицинскими изделиями.

Контракт с его фирмой заканчивался, близилась комиссия по выбору поставщика. Здесь руководитель организации не растерялся и передал взятку в 850 тысяч рублей одному члену комиссии и 255 тысяч рублей другому.

По такой схеме он действовал с 2017 по 2022 год. И все это время больница значительно переплачивала за медизделия.

 

#Закупка#Больница#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
Подпишитесь
Мы заберем ваши дома, но раздадим по конфетке: встреча с руководителем «Универсама»
Вчера, 03:42
Анатолий Локоть прокомментировал предложение отменить выборы мэра Новосибирска
Вчера, 05:23
В Новосибирске опубликовали точный прогноз погоды на февраль в 2023 году
Сегодня, 03:30
Глава Следкома Бастрыкин: допросить чиновников мэрии Новосибирска по делу Хилка
Вчера, 03:47
Общественные обсуждения возможности застройки "Универсама" начались в Новосибирске
Сегодня, 04:00
Сибиряки смогут экономить до 3 рублей с каждого литра топлива
Сегодня, 03:00