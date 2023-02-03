В Новосибирске состоится суд по делу закупке медизделий по завышенным ценам

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Мужчина является директором ООО «Новомед». Его фирма снабжала районную больницу медицинскими изделиями.
Контракт с его фирмой заканчивался, близилась комиссия по выбору поставщика. Здесь руководитель организации не растерялся и передал взятку в 850 тысяч рублей одному члену комиссии и 255 тысяч рублей другому.
По такой схеме он действовал с 2017 по 2022 год. И все это время больница значительно переплачивала за медизделия.