Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
В социальных сетях женщина из Новосибирска опубликовала забавный ролик. Она вместе с подругами спародировала знаменитый мультфильм «Гадкий Я». Видео понравилось американской аудитории.
Рилс сибирячка выложила 1 января, а уже сегодня он набрал более 1 млн просмотров. Шуточное видео быстро разлетелось среди пользователей. Этот тренд повторяют десятки блогеров.
Под роликом подписчики оставляют забавные комментарии, в основном идея понравилась пользователям из Латинской, Северной Америки и Скандинавии.
Читайте также о том, как и почему знаменитые блогеры критикуют Новосибирск, называя его «жопой» и «городом-сугробом». Главными ненавистниками столицы Сибири стали Илья Варламов и Артемий Лебедев.