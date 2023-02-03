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Posted Сегодня, 04:52

Published Сегодня, 04:52

Modified Сегодня, 04:59

Updated Сегодня, 04:59

Женщина из Новосибирска стала звездой в Америке после видеопародии на Миньонов

3 февраля 2023, 04:52
Фото: Соцсети, скриншот из видео
Подруги сняли видео с юмором
Шуточное видео сибирячки завирусилось в интернете: жительница Новосибирска сняла пародию на Миньонов.

В социальных сетях женщина из Новосибирска опубликовала забавный ролик. Она вместе с подругами спародировала знаменитый мультфильм «Гадкий Я». Видео понравилось американской аудитории.

Рилс сибирячка выложила 1 января, а уже сегодня он набрал более 1 млн просмотров. Шуточное видео быстро разлетелось среди пользователей. Этот тренд повторяют десятки блогеров.

Под роликом подписчики оставляют забавные комментарии, в основном идея понравилась пользователям из Латинской, Северной Америки и Скандинавии.

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#Эмилия Губарева#Общество#Блогер#Новосибирск
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