Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
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Updated Сегодня, 10:47
Планы владельца магазина "Универсам" и земельного участка под ним возвести в исторической застройке многоэтажный жилой комплекс вызывают возмущение жителей "тихого центра". В мэрии Новосибирска, которая поддерживает проект, людей обвиняют в непрофессионализме суждений. Корреспондент Atas.info Артем Шершнев попросил высказать свое мнение профессионала, архитектора Анну Наволоцкую.
- Улица Ленина входит в ядро исторического центра города. Это территория площади Ленина, небольшого участка Красного проспекта и улицы Ленина до улицы Урицкого. Поэтому несколько поколений архитекторов, начиная с 70-80-х годов, проектировали эту улицу, как пешеходную. Но после дискуссий приходили к выводу о необходимости сохранения транспортно-пешеходного характера. Этот участок города является не только частной собственностью, но и общественной территорией, которая принадлежит всем жителям города Новосибирска. И тут, безусловно, существует некий конфликт.
Ситуация, которая сейчас у "Универсама", на мой взгляд, выглядит так: они (собственники, прим. ред.) эксплуатировали этот объект около 30 лет и совершенно не занимались тем, чтобы поддерживать здание в надлежащем состоянии. Поэтому сегодня "Универсам" выглядит как усталый, деградировавший, несоответствующий требованиям сегодняшнего дня. Справа от него построены избушки совершенно чудовищные. Но даже сейчас, в таком состоянии, его яркий модернизм к себе притягивает. И конечно, весь этот комплекс нуждается в определенной модернизации. Я, как архитектор, согласна с мнением, что нельзя все охранять, сохранять и так далее. Но я напомню – это территория, которая, так или иначе, ментально принадлежит всем жителям нашего города. И ее будущее должно решаться, условно говоря, всеми.
- И как вы себе видите подобный процесс?
- Я не всегда верю в демократию и в понимание отдельных жителей, особенно когда заинтересованные стороны начинают ими манипулировать. Но хотя бы это должно решаться профессионалами. В первую очередь, должно быть ограничение этажности, сохранение общественной функции этого места. И прежде чем делать проект, а сегодня уже ходит по рукам эскиз, скажем так, "хотелки" владельца этого участка, необходимо построить концепцию развития улицы Ленина в целом.
- А разве ее не существует? Насколько я помню, было даже бурное обсуждение подобного документа в большом зале НГУАДИ.
- Три года назад мэрия представляла совершенно другое. Это был проект благоустройства: урны, тротуары, озеленение и прочее. Это не архитектурно-градостроительное решение. Понимаете, вот эти общественные пространства, они на себе аккумулируют рад проблем, которые вызываются окружением. И мы должны эти проблемы решать комплексно. И реконструируя "Универсам" мы должны думать об автопарковках, которые в этом месте должны быть обеспечены всем. И мы не можем исходить только из норм обеспеченности объекта, который может появиться на месте "Универсама".
- Ну, складывается ощущение, что бизнесу, который мечтает о застройке в 21 этаж, глубоко все равно, как на покупателей квартир в этом комплексе, так тем более и на окружающую среду.
- Пусть владельцы участка не лукавят, что они не понимают, что когда они брали его, это был объект городского значения. И вот это городское значение, оно должно у этого места сохраниться. Это должно быть прописано в задании и необходимо организовать конкурс. Взять небольшие города, такие, как Чебоксары, Йошкар-Ола и еще более мелкие - так вот там в конкурсах на разработку проектов подобной застройки участвуют архитекторы из разных стран. Но почему-то Новосибирск в этом ряду не значится. У нас есть обойма из нескольких архитекторов, которые проектируют здания в знаковых местах. И эти же люди сидят в городском архитектурно-градостроительном совете.
- Который, собственно, уже предварительно одобрил высотное жилое строительство на Ленина,10…
- Да, стыдно за них, что они согласовывают, понимая, что разменивают свой авторитет. Но строительному комплексу нужны такие архитекторы-соглашатели. И то, что они уже одобрили перезонирование – это градостроительное преступление. У нас в городе и так постоянно отрывают участки общественной собственности. Что стоит только история с улицей Богдана Хмельницкого, когда огромную общественную территорию проглотили и в карман положили одному человеку. И при этом он ничего, из того, что обещал, не сделал. Повторюсь, сегодня это преступление – перерабатывать общественное достояние ради своего собственного кармана. Если сделают, как хотят, и поставят нам на месте "Универсама" четыре этих высотки, получается, что муниципалитет отдаст нашу культуру, нашу историю, наше будущее, в конце концов, в карманы этим людям. Они угробят заодно центр культуры "Победа". Сейчас там существует пространство, как бы приглашающее, затягивающее, а жилая застройка напротив по красной линии все это уничтожит.
- Ну, и если власти разрешают точечную застройку в таком знаковом месте, то, на мой взгляд, это словно знак застройщикам – налетай, уродуй город, где хочешь, раздаем любые участки.
- В конечном итоге, они откроют ящик Пандоры. Первой начнет ломиться "Мария-Ра" с гостиницей "Центральная". И начнется застройка последних тихих кварталов, которые у нас остались.
Ремарка: речь идет о проекте строительства на месте существующего здания гостиницы на улице Ленина 26-этажного отеля. "Центральная" принадлежит семье владельца сети магазинов "Мария Ра" Александра Рашкина, он купил здание в 2006 году на аукционе. В 2012 году мэрия Новосибирска одобрила желание бизнесмена о его сносе и новой стройке на этом месте, но проект был остановлен под давлением общественности.