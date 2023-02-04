- Да, стыдно за них, что они согласовывают, понимая, что разменивают свой авторитет. Но строительному комплексу нужны такие архитекторы-соглашатели. И то, что они уже одобрили перезонирование – это градостроительное преступление. У нас в городе и так постоянно отрывают участки общественной собственности. Что стоит только история с улицей Богдана Хмельницкого, когда огромную общественную территорию проглотили и в карман положили одному человеку. И при этом он ничего, из того, что обещал, не сделал. Повторюсь, сегодня это преступление – перерабатывать общественное достояние ради своего собственного кармана. Если сделают, как хотят, и поставят нам на месте "Универсама" четыре этих высотки, получается, что муниципалитет отдаст нашу культуру, нашу историю, наше будущее, в конце концов, в карманы этим людям. Они угробят заодно центр культуры "Победа". Сейчас там существует пространство, как бы приглашающее, затягивающее, а жилая застройка напротив по красной линии все это уничтожит.