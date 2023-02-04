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Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 10:47

Updated Сегодня, 10:47

"Это градостроительное преступление": архитектор о попытке застройки "Универсама"

4 февраля 2023, 10:45
Фото: atas.info
Здесь планируют возвести 21-этажный жилой комплекс

Архитектор Наволоцая назвала преступлением попытку застройки территории "Универсама"

В Новосибирске начались общественные обсуждения попытки мэрии перезонировать земельный участок на улице Ленина для строительства там многоэтажного жилого комплекса. Мы спросили, как на это смотрит известный архитектор Анна Наволоцкая

Планы владельца магазина "Универсам" и земельного участка под ним возвести в исторической застройке многоэтажный жилой комплекс вызывают возмущение жителей "тихого центра". В мэрии Новосибирска, которая поддерживает проект, людей обвиняют в непрофессионализме суждений. Корреспондент Atas.info Артем Шершнев попросил высказать свое мнение профессионала, архитектора Анну Наволоцкую.

- Улица Ленина входит в ядро исторического центра города. Это территория площади Ленина, небольшого участка Красного проспекта и улицы Ленина до улицы Урицкого. Поэтому несколько поколений архитекторов, начиная с 70-80-х годов, проектировали эту улицу, как пешеходную. Но после дискуссий приходили к выводу о необходимости сохранения транспортно-пешеходного характера. Этот участок города является не только частной собственностью, но и общественной территорией, которая принадлежит всем жителям города Новосибирска. И тут, безусловно, существует некий конфликт.

Ситуация, которая сейчас у "Универсама", на мой взгляд, выглядит так: они (собственники, прим. ред.) эксплуатировали этот объект около 30 лет и совершенно не занимались тем, чтобы поддерживать здание в надлежащем состоянии. Поэтому сегодня "Универсам" выглядит как усталый, деградировавший, несоответствующий требованиям сегодняшнего дня. Справа от него построены избушки совершенно чудовищные. Но даже сейчас, в таком состоянии, его яркий модернизм к себе притягивает. И конечно, весь этот комплекс нуждается в определенной модернизации. Я, как архитектор, согласна с мнением, что нельзя все охранять, сохранять и так далее. Но я напомню – это территория, которая, так или иначе, ментально принадлежит всем жителям нашего города. И ее будущее должно решаться, условно говоря, всеми.

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- И как вы себе видите подобный процесс?

- Я не всегда верю в демократию и в понимание отдельных жителей, особенно когда заинтересованные стороны начинают ими манипулировать. Но хотя бы это должно решаться профессионалами. В первую очередь, должно быть ограничение этажности, сохранение общественной функции этого места. И прежде чем делать проект, а сегодня уже ходит по рукам эскиз, скажем так, "хотелки" владельца этого участка, необходимо построить концепцию развития улицы Ленина в целом.

- А разве ее не существует? Насколько я помню, было даже бурное обсуждение подобного документа в большом зале НГУАДИ.

- Три года назад мэрия представляла совершенно другое. Это был проект благоустройства: урны, тротуары, озеленение и прочее. Это не архитектурно-градостроительное решение. Понимаете, вот эти общественные пространства, они на себе аккумулируют рад проблем, которые вызываются окружением. И мы должны эти проблемы решать комплексно. И реконструируя "Универсам" мы должны думать об автопарковках, которые в этом месте должны быть обеспечены всем. И мы не можем исходить только из норм обеспеченности объекта, который может появиться на месте "Универсама".

Так выглядит эскизный проект застройки
Фото: "Ар.Тэко"

- Ну, складывается ощущение, что бизнесу, который мечтает о застройке в 21 этаж, глубоко все равно, как на покупателей квартир в этом комплексе, так тем более и на окружающую среду.

- Пусть владельцы участка не лукавят, что они не понимают, что когда они брали его, это был объект городского значения. И вот это городское значение, оно должно у этого места сохраниться. Это должно быть прописано в задании и необходимо организовать конкурс. Взять небольшие города, такие, как Чебоксары, Йошкар-Ола и еще более мелкие  - так вот там в конкурсах на разработку проектов подобной застройки участвуют архитекторы из разных стран. Но почему-то Новосибирск в этом ряду не значится. У нас есть обойма из нескольких архитекторов, которые проектируют здания в знаковых местах. И эти же люди сидят в городском архитектурно-градостроительном совете.

- Который, собственно, уже предварительно одобрил высотное жилое строительство на Ленина,10…

- Да, стыдно за них, что они согласовывают, понимая, что разменивают свой авторитет. Но строительному комплексу нужны такие архитекторы-соглашатели. И то, что они уже одобрили перезонирование – это градостроительное преступление. У нас в городе и так постоянно отрывают участки общественной собственности. Что стоит только история с улицей Богдана Хмельницкого, когда огромную общественную территорию проглотили и в карман положили одному человеку. И при этом он ничего, из того, что обещал, не сделал. Повторюсь, сегодня это преступление – перерабатывать общественное достояние ради своего собственного кармана. Если сделают, как хотят, и поставят нам на месте "Универсама" четыре этих высотки, получается, что муниципалитет отдаст нашу культуру, нашу историю, наше будущее, в конце концов, в карманы этим людям. Они угробят заодно центр культуры "Победа". Сейчас там существует пространство, как бы приглашающее, затягивающее, а жилая застройка напротив по красной линии все это уничтожит.

Скандалы, фальсификации, обман - общественные обсуждения застройки в Новосибирске
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- Ну, и если власти разрешают точечную застройку в таком знаковом месте, то, на мой взгляд, это словно знак застройщикам – налетай, уродуй город, где хочешь, раздаем любые участки.

- В конечном итоге, они откроют ящик Пандоры. Первой начнет ломиться "Мария-Ра" с гостиницей "Центральная". И начнется застройка последних тихих кварталов, которые у нас остались.

Ремарка: речь идет о проекте строительства на месте существующего здания гостиницы на улице Ленина 26-этажного отеля. "Центральная" принадлежит семье владельца сети магазинов "Мария Ра" Александра Рашкина, он купил здание в 2006 году на аукционе. В 2012 году мэрия Новосибирска одобрила желание бизнесмена о его сносе и новой стройке на этом месте, но проект был остановлен под давлением общественности.

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