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Posted Сегодня, 11:10

Published Сегодня, 11:10

Modified Сегодня, 11:12

Updated Сегодня, 11:12

«Лапал за грудь»: в Новосибирске бородатый мужчина пристает к девушкам

4 февраля 2023, 11:10
Фото: 1MI
Бородатый новосибирец лапает девушек на улице Карла Маркса

В Новосибирске бородатый мужчина в потемках пристает к девушкам на Маркса

Молодых жительниц левого берега Новосибирска пугает неизвестный мужчина, который к ним пристает. Об этом они рассказали Atas.info.

Со слов девушек, в сквере недалеко от площади Карла Маркса орудует безумец, хватающий прохожих молодого возраста за интимные места. Он появляется там редко, и всегда в темное время суток.

«Однажды, мужичина накинулся на меня и начал лапать грудь. Потом быстро убежал. Я не испугалась, думаю, он не здоров. Хотя такой довольно коренастый и бородатый – может не русский», - рассказала Atas.info сибирячка Виктория, которая ежедневно идет через сквер домой с работы.

Она отметила, что в полицию по этому поводу не обращалась. Посчитала, что мужчина странный, но не опасный.

#Алина Шефер#Маньяк#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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