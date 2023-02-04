«Лапал за грудь»: в Новосибирске бородатый мужчина пристает к девушкам

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Со слов девушек, в сквере недалеко от площади Карла Маркса орудует безумец, хватающий прохожих молодого возраста за интимные места. Он появляется там редко, и всегда в темное время суток.
«Однажды, мужичина накинулся на меня и начал лапать грудь. Потом быстро убежал. Я не испугалась, думаю, он не здоров. Хотя такой довольно коренастый и бородатый – может не русский», - рассказала Atas.info сибирячка Виктория, которая ежедневно идет через сквер домой с работы.
Она отметила, что в полицию по этому поводу не обращалась. Посчитала, что мужчина странный, но не опасный.