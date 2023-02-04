Ведущий митинга, общественник Андрей Гладченко, провел прямые параллели текущего момента с событиями 2017 года, когда губернатор Владимир Городецкий принял решение о повышении тарифов ЖКХ сразу на 15%. Это вызвало массовое возмущение горожан, вылившееся в многотысячные акции протеста. В итоге Городецкий был отправлен в отставку, а резкое повышение коммунальных платежей отменено. "Сегодня у нас появился Владимир Филиппович Травников", - заключил Гладченко.