Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
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Updated Сегодня, 09:46
В субботу, 4 февраля, на окраине Новосибирска, около бывшего городского аэропорта "Северный", прошел согласованный митинг против роста жилищно-коммунальных тарифов. По оценке корреспондента Atas.info, в акции приняло участие около 300 человек, это первая уличная акция за два года, согласованная с мэрией.
На главных баннерах, обрамляющих место для выступающих, было написано "Травников новый Городецкий", "Хватит грабить людей", "Мы платим ни за что".
Ведущий митинга, общественник Андрей Гладченко, провел прямые параллели текущего момента с событиями 2017 года, когда губернатор Владимир Городецкий принял решение о повышении тарифов ЖКХ сразу на 15%. Это вызвало массовое возмущение горожан, вылившееся в многотысячные акции протеста. В итоге Городецкий был отправлен в отставку, а резкое повышение коммунальных платежей отменено. "Сегодня у нас появился Владимир Филиппович Травников", - заключил Гладченко.
"Любое поднятие тарифов в текущей ситуации выглядит преступно, а уж поднятие тарифов выше процента инфляции преступно вдвойне", - подчеркнула в своем выступлении депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина.
Председатель регионального отделения партии "Яблоко" Наталья Чубыкина заметила, что со времен уличной "тарифной войны" в Новосибирске 2017 года суть формирования тарифов не изменилась, экономического обоснования увеличения расценок в открытом доступе по-прежнему нет.
Как заметил организатор митинга, депутат горсовета Новосибирска Антон Картавин он отправил приглашения представителям всех политических сил и властей разных уровней прийти и высказать свою точку зрения. Практически все они эти приглашения проигнорировали.
"Я обращаюсь к Андрею Александровичу Травникову! Губернатору Новосибирской области! Не нужно думать, что тебе достаточно согласования на верхах. Здесь живёт 3 миллиона человек, более полутора — прямо под твоими окнами, в Новосибирске. Не нужно нас злить", - сказал Антон Картавин.
Митинг завершился подписанием письма, адресованного главе региона. В нем участники акции протеста потребовали отмены повышения уровня тарифов ЖКХ выше рекомендованного федеральным правительством уровня. В случае отсутствия реакции со стороны властей люди пообещали продолжить массовые протестные акции.