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Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

"Не надо нас злить!": в Новосибирске прошел митинг против роста тарифов ЖКХ

4 февраля 2023, 09:44
Фото: телеграм-канала "Коалиция 2020"
Рост тарифов на услуги ЖКХ в Новосибирской области выше уровня инфляции

Снизить тарифы ЖКХ потребовали от губернатора Травникова на митинге в Новосибирске

Впервые за два года в Новосибирске прошла крупная акция протеста, согласованная с властями. Участники митинга обвинили мэра и губернатора в "тарифном грабеже" и потребовали исполнять федеральный закон, который ограничивает рост коммунальных платежей

В субботу, 4 февраля, на окраине Новосибирска, около бывшего городского аэропорта "Северный", прошел согласованный митинг против роста жилищно-коммунальных тарифов. По оценке корреспондента Atas.info, в акции приняло участие около 300 человек, это первая уличная акция за два года, согласованная с мэрией.

На главных баннерах, обрамляющих место для выступающих, было написано "Травников новый Городецкий", "Хватит грабить людей", "Мы платим ни за что".

Ведущий митинга, общественник Андрей Гладченко, провел прямые параллели текущего момента с событиями 2017 года, когда губернатор Владимир Городецкий принял решение о повышении тарифов ЖКХ сразу на 15%. Это вызвало массовое возмущение горожан, вылившееся в многотысячные акции протеста. В итоге Городецкий был отправлен в отставку, а резкое повышение коммунальных платежей отменено. "Сегодня у нас появился Владимир Филиппович Травников", - заключил Гладченко.

Попытка резкого повышения тарифов в 2017 году стоила должности губернатору Владимиру Городецкому
Фото: телеграм-канал "Ненаучный городок"
"Любое поднятие тарифов в текущей ситуации выглядит преступно, а уж поднятие тарифов выше процента инфляции преступно вдвойне", - подчеркнула в своем выступлении депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина.

Председатель регионального отделения партии "Яблоко" Наталья Чубыкина заметила, что со времен уличной "тарифной войны" в Новосибирске 2017 года суть формирования тарифов не изменилась, экономического обоснования увеличения расценок в открытом доступе по-прежнему нет.

Участники митинга не исключили продолжения уличных акций протеста
Фото: телеграм-канал "Коалиция 2020"

Как заметил организатор митинга, депутат горсовета Новосибирска Антон Картавин он отправил приглашения представителям всех политических сил и властей разных уровней прийти и высказать свою точку зрения. Практически все они эти приглашения проигнорировали.

"Я обращаюсь к Андрею Александровичу Травникову! Губернатору Новосибирской области! Не нужно думать, что тебе достаточно согласования на верхах. Здесь живёт 3 миллиона человек, более полутора — прямо под твоими окнами, в Новосибирске. Не нужно нас злить", - сказал Антон Картавин.

Митинг завершился подписанием письма, адресованного главе региона. В нем участники акции протеста потребовали отмены повышения уровня тарифов ЖКХ выше рекомендованного федеральным правительством уровня. В случае отсутствия реакции со стороны властей люди пообещали продолжить массовые протестные акции.

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#Протест#Митинг#Тарифы#Общество#Новосибирск
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