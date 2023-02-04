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Posted Сегодня, 04:20

Published Сегодня, 04:20

Modified Сегодня, 04:22

Updated Сегодня, 04:22

Подробности жесткого массового ДТП на Винаповском мосту в Новосибирске

4 февраля 2023, 04:20
Фото: 1MI
Три иномарки столкнулись в Новосибирске
Сразу три автомобиля столкнулись на Винаповском мосту в Новосибирске. Очевидцы поделились фотографиями в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Массовая авария произошла вечером 3 февраля. Друг друга протаранили иномарки – две «Тойтоты» и «Форд».

«Все произошло мгновенно, и мы не поняли, кто виновник. Дорога очень скользкая была в тот день. Водителей занесло. Машины сильно помяло, теперь на металлолом», - рассказал один из очевидцев Артем.

Другие свидетели ДТП предполагают, что один из водителей в какой-то момент пошел на обгон и этим спровоцировал столкновение. Все эти детали будут выяснять правоохранители.

Сибиряки также сообщили, что пострадавших не видели.

#Алина Шефер#ДТП#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область
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