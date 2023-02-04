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Published Сегодня, 03:53

Modified Сегодня, 03:58

Updated Сегодня, 03:58

«Попросил одежду»: новосибирец угнал автомобиль из бани и попал в ДТП

4 февраля 2023, 03:53
Фото: 1MI
В Новосибирске мужчина угнал автомобиль из бани и попал в ДТП

Житель Новосибирска попал в ДТП на угнанном из бани автомобиле

Мужчина угнал автомобиль Mazda из бани в Новосибирске, чтобы доехать до работы. В пути попал в ДТП и просил одежду у прохожих.

Инцидент произошел ночью 23 января в Калининском районе города. Сибиряк случайно зашел в банный комплекс, увидел ключи и угнал иномарку. На ней он поехал на работу в поселок Кольцово и по пути угодил в ДТП.

«Мужчина врезался в сугроб и не смог выбраться. Машину бросил на дороге и убежал в сторону СНТ. Там он встретил местных жителей и начал просить у них одежду, чтобы замаскироваться. Они вызвали полицию», - рассказали в ГУ МВД региона.

Новосибирца поймали и доставили в отделение полиции. При этом он ещё пытался вырваться. Оказалось, он уже был ранее судим.

В отношении мужчины возбудили дело о хищении автомобиля.

Напомним, на новогодних каникулах школьник угнал машину у родственницы и попал в ДТП. Она заявила в полицию.

В Новосибирске подросток угнал машину у родственницы и попал в ДТП
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#Алина Шефер#ДТП#Угон#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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