«Попросил одежду»: новосибирец угнал автомобиль из бани и попал в ДТП

Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
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Инцидент произошел ночью 23 января в Калининском районе города. Сибиряк случайно зашел в банный комплекс, увидел ключи и угнал иномарку. На ней он поехал на работу в поселок Кольцово и по пути угодил в ДТП.
«Мужчина врезался в сугроб и не смог выбраться. Машину бросил на дороге и убежал в сторону СНТ. Там он встретил местных жителей и начал просить у них одежду, чтобы замаскироваться. Они вызвали полицию», - рассказали в ГУ МВД региона.
Новосибирца поймали и доставили в отделение полиции. При этом он ещё пытался вырваться. Оказалось, он уже был ранее судим.
В отношении мужчины возбудили дело о хищении автомобиля.
Напомним, на новогодних каникулах школьник угнал машину у родственницы и попал в ДТП. Она заявила в полицию.