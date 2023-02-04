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Published Сегодня, 04:34

Modified Сегодня, 04:37

Updated Сегодня, 04:37

В Новосибирске 4-летняя девочка застряла в барной подставке для ног

4 февраля 2023, 04:34
Фото: 1MI
4-летняя девочка застряла в барном стуле дома в Новосибирске
Спасатели помогли 4-летней девочке, застрявшей в опоре для ног барного стула дома в Новосибирске. Инцидент произошел днем 3 февраля, сообщает МАСС.

Дежурному поступил звонок от сибиряков, проживающих в доме на улице Семьи Шамшиных. Они рассказали, что их маленькая дочь застряла в подставке для ног барного стула.

Прибывшие спасатели с помощью болтореза перекусили опору и освободили ребенка. Медицинская помощь ей не понадобилась.

После этого инцидента спасатели еще дважды выезжали на помощь детям. Один 5-летний мальчик заперся в квартире на улице И. Севастьянова, подобное произошло и на улице Связистов.

Напомним, в прошлом году 2-летний малыш застрял головой в горшке. Родители не смогли ему помочь и вызвали спасателей.

2-летний ребенок из Новосибирска застрял головой в горшке
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#Алина Шефер#Дети#Спасатели#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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