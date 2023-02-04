В Новосибирске 4-летняя девочка застряла в барной подставке для ног

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
Modified Сегодня, 04:37
Updated Сегодня, 04:37
Дежурному поступил звонок от сибиряков, проживающих в доме на улице Семьи Шамшиных. Они рассказали, что их маленькая дочь застряла в подставке для ног барного стула.
Прибывшие спасатели с помощью болтореза перекусили опору и освободили ребенка. Медицинская помощь ей не понадобилась.
После этого инцидента спасатели еще дважды выезжали на помощь детям. Один 5-летний мальчик заперся в квартире на улице И. Севастьянова, подобное произошло и на улице Связистов.
Напомним, в прошлом году 2-летний малыш застрял головой в горшке. Родители не смогли ему помочь и вызвали спасателей.