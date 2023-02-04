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Posted Сегодня, 10:21

Published Сегодня, 10:21

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

Жительница Новосибирска Зинаида Иост стала мамой в десятый раз

4 февраля 2023, 10:21
Фото: со страницы Зинаиды Иост/ВК
Мама 9 детей родила десятого в Новосибирске
Мама девяти детей Зинаида Иост родила десятого в Новосибирске. Этой радостной новостью она поделилась с подписчиками во «ВКонтакте».

В многодетной семье прибавление. Появилась на свет девочка Зина. Теперь женщина может претендовать на звание «мать-героиня».

Роды проходили в клинике «Авиценна». Это стало и для них счастливым событием.

Врачи рассказали, что мама и малышка прекрасно себя чувствуют. Их должны выписать 6 февраля.

Напомним, ранее другой знаменитой многодетной маме из Новосибирска Оксане Усовой подписчики помогли с деньгами на ремонт квартиры. У нее тоже 10 детей.

В Новосибирске маме 10 детей помогли собрать 142 000 рублей на потолки
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#Алина Шефер#Дети#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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