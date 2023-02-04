Жительница Новосибирска Зинаида Иост стала мамой в десятый раз

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
В многодетной семье прибавление. Появилась на свет девочка Зина. Теперь женщина может претендовать на звание «мать-героиня».
Роды проходили в клинике «Авиценна». Это стало и для них счастливым событием.
Врачи рассказали, что мама и малышка прекрасно себя чувствуют. Их должны выписать 6 февраля.
Напомним, ранее другой знаменитой многодетной маме из Новосибирска Оксане Усовой подписчики помогли с деньгами на ремонт квартиры. У нее тоже 10 детей.