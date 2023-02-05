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Новосибирский депутат Савельев опубликовал фото батальона "Вега" в зоне СВО

5 февраля 2023, 03:35
Фото: vk.com/savelevdi
Дмитрий Савельев в центре

Депутат Госдумы Дмитрий Савельев опубликовал свое фото из зоны СВО

Депутат Госдумы Дмитрий Савельев опубликовал на своей странице в ВК фотографию из зоны специальной военной операции. Ранее сообщалось, что он вступил в ряды добровольческого батальона "Вега"

Депутат Дмитрий Савельев, представляющий в Государственной Думе Новосибирскую область, опубликовал на своей странице в ВК фотографии, где он позируют на фоне крепких мужчин в камуфляжной форме. Подпись к фото гласит "Мы на месте". Предположительно, фотография сделана в зоне специальной военной операции, куда ранее отбыл личный состав добровольческого батальона "Вега" из Новосибирска.

Ранее в СМИ сообщалось, что Савельев, записавшийся в это воинское соединение добровольцем, отправился железной дорогой с вокзала "Новосибирск-Главный" в составе замыкающей группы. Однако, якобы, покинул состав на станции Барабинск.

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#Зона СВО#Фото#Депутат#Спецоперация#Новосибирск
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