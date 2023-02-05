Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
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Updated Сегодня, 03:37
Депутат Дмитрий Савельев, представляющий в Государственной Думе Новосибирскую область, опубликовал на своей странице в ВК фотографии, где он позируют на фоне крепких мужчин в камуфляжной форме. Подпись к фото гласит "Мы на месте". Предположительно, фотография сделана в зоне специальной военной операции, куда ранее отбыл личный состав добровольческого батальона "Вега" из Новосибирска.
Ранее в СМИ сообщалось, что Савельев, записавшийся в это воинское соединение добровольцем, отправился железной дорогой с вокзала "Новосибирск-Главный" в составе замыкающей группы. Однако, якобы, покинул состав на станции Барабинск.