Депутат Дмитрий Савельев, представляющий в Государственной Думе Новосибирскую область, опубликовал на своей странице в ВК фотографии, где он позируют на фоне крепких мужчин в камуфляжной форме. Подпись к фото гласит "Мы на месте". Предположительно, фотография сделана в зоне специальной военной операции, куда ранее отбыл личный состав добровольческого батальона "Вега" из Новосибирска.