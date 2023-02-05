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Posted Сегодня, 14:08

Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

Президент Путин откроет новый терминал аэропорта Толмачево в Новосибирске

5 февраля 2023, 14:08
Фото: тг-канал Avisales Новосибирск
Новый терминал выглядит очень масштабно

В церемонии открытия нового терминала Толмачево примет участие Владимир Путин

Глава государства примет участие в церемонии открытия нового терминала в новосибирском воздушном транспортном узле 9 февраля

Президент России Владимир Путин 9 февраля, в день 100-летия российской гражданской авиации, примет участие по видеосвязи в церемониях открытия нескольких новых терминалов в аэропортах. В том числе, нового пассажирского терминала в новосибирском аэропорту "Толмачево", сообщают "Вести".  

Реконструкция аэровокзала стартовала еще в 2019 году. Комплекс увеличился на 58 000 кв. метров. Теперь он самый крупный среди региональных в России. В здании 6 телескопических трапов и 54 стойки регистрации. Ожидают ежедневный поток в терминале до 1900 человек.

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#Аэропорт Толмачево#Открытие#Терминал#Транспорт#Новосибирск#Путин
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