Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Президент России Владимир Путин 9 февраля, в день 100-летия российской гражданской авиации, примет участие по видеосвязи в церемониях открытия нескольких новых терминалов в аэропортах. В том числе, нового пассажирского терминала в новосибирском аэропорту "Толмачево", сообщают "Вести".
Реконструкция аэровокзала стартовала еще в 2019 году. Комплекс увеличился на 58 000 кв. метров. Теперь он самый крупный среди региональных в России. В здании 6 телескопических трапов и 54 стойки регистрации. Ожидают ежедневный поток в терминале до 1900 человек.