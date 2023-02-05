Реконструкция аэровокзала стартовала еще в 2019 году. Комплекс увеличился на 58 000 кв. метров. Теперь он самый крупный среди региональных в России. В здании 6 телескопических трапов и 54 стойки регистрации. Ожидают ежедневный поток в терминале до 1900 человек.