atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:26

Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:47

Updated Сегодня, 09:47

Жители Нижней Ельцовки перекрывают проезд и просят Москву остановить вырубку сосен

5 февраля 2023, 09:26
Фото: предоставлено Василисой Мальцевой
Полиция не стала препятствовать активистам

В Новосибирске люди просят федеральные власти остановить рубку леса в Нижней Ельцовке

Жители новосибирского микрорайона Нижняя Ельцовка перекрыли проезд для техники, которая задействована в вырубке леса под строительство жилья. Люди записали видеообращение к федеральным органам власти, где просят помощи

В воскресенье, 5 февраля, жители микрорайона Нижняя Ельцовка в Новосибирске "живым щитом" перегородили дорогу технике лесорубов, которые со вчерашнего дня уничтожают сосновый бор, получив на это разрешение от мэрии. Прибывшим на место полицейским люди пояснили, что здесь в принципе нет дороги, это территория леса, по которому они гуляют. Полицейским согласились и покинули место конфликта.

Активисты записали обращение к федеральным властям, где просят головной офис природоохранной прокуратуры вмешаться и остановить рубку леса, поскольку местные чиновники бездействуют. Разрешение компании Д-54 на снос 931 дерева на территории бывшего лагеря "Юный медик" было выдано мэрией Новосибирска 23 января, несмотря на существующие договоренности с региональным правительством.

В своем обращении к федералам люди жалуются на бездействие местных чиновников
"В январе этого года Минприроды области проводило переговоры с мэрией Новосибирска по вопросу застройки лесного участка на "Юном Медике", по итогу которых было достигнуто соглашение об отказе собственнику участков в выдаче разрешений на рубку на период обследования участков по факту наличия красной книги и выяснения законности вывода участков из лесоустройства", - сообщила член инициативной группы жителей Нижней Ельцовки Василиса Мальцева,

Активистка подчеркивает, что сейчас региональное правительство рассматривает заявку о придании этой территории особого охранного статуса, который исключает на ней какое-либо строительство.

Глава регионального Минприроды Евгений Шестернин отреагировал на ситуацию публикацией в своем телеграм-канале. Однако со стороны мэрии никакой реакции не последовало.

Жители Нижней Ельцовки уже несколько лет пытаются остановить застройку соснового бора. Люди неоднократно выходили на уличные акции протеста. А летом минувшего года разразился скандал вокруг общественных обсуждений проекта застройки микрорайона. Мэрию уличили в фальсификации результатов на сайте "Электронная демократия" и использовании для голосования в пользу застройщика аккаунтов на "Госуслугах" давно умерших людей.

Читайте также:
Митинг в защиту леса провели в Нижней Ельцовке в Новосибирске"Не по-пацански": скандал вокруг застройки Нижней Ельцовки власть не заинтересовал4 000 подписей собрали в Нижней Ельцовке ради спасения бора
#Лес#Вырубка#Скандал#Общество#Нижняя ельцовка#Новосибирск#Видео
Подпишитесь
"Не надо нас злить!": в Новосибирске прошел митинг против роста тарифов ЖКХ
Вчера, 09:44
"Это градостроительное преступление": архитектор о попытке застройки "Универсама"
Вчера, 10:45
Жительница Новосибирска Зинаида Иост стала мамой в десятый раз
Вчера, 10:21
«Сказали ответят 10 февраля» - сибирячку в коме уже месяц не эвакуируют с Бали
Вчера, 00:01
В Нижней Ельцовке застройщик начал вырубать сосновый лес
Сегодня, 03:16
Сибиряки смогут экономить до 3 рублей с каждого литра топлива
3 февраля 03:00