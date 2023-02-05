В воскресенье, 5 февраля, жители микрорайона Нижняя Ельцовка в Новосибирске "живым щитом" перегородили дорогу технике лесорубов, которые со вчерашнего дня уничтожают сосновый бор, получив на это разрешение от мэрии. Прибывшим на место полицейским люди пояснили, что здесь в принципе нет дороги, это территория леса, по которому они гуляют. Полицейским согласились и покинули место конфликта.