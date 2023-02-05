Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
В воскресенье, 5 февраля, жители микрорайона Нижняя Ельцовка в Новосибирске "живым щитом" перегородили дорогу технике лесорубов, которые со вчерашнего дня уничтожают сосновый бор, получив на это разрешение от мэрии. Прибывшим на место полицейским люди пояснили, что здесь в принципе нет дороги, это территория леса, по которому они гуляют. Полицейским согласились и покинули место конфликта.
Активисты записали обращение к федеральным властям, где просят головной офис природоохранной прокуратуры вмешаться и остановить рубку леса, поскольку местные чиновники бездействуют. Разрешение компании Д-54 на снос 931 дерева на территории бывшего лагеря "Юный медик" было выдано мэрией Новосибирска 23 января, несмотря на существующие договоренности с региональным правительством.
"В январе этого года Минприроды области проводило переговоры с мэрией Новосибирска по вопросу застройки лесного участка на "Юном Медике", по итогу которых было достигнуто соглашение об отказе собственнику участков в выдаче разрешений на рубку на период обследования участков по факту наличия красной книги и выяснения законности вывода участков из лесоустройства", - сообщила член инициативной группы жителей Нижней Ельцовки Василиса Мальцева,
Активистка подчеркивает, что сейчас региональное правительство рассматривает заявку о придании этой территории особого охранного статуса, который исключает на ней какое-либо строительство.
Глава регионального Минприроды Евгений Шестернин отреагировал на ситуацию публикацией в своем телеграм-канале. Однако со стороны мэрии никакой реакции не последовало.
Жители Нижней Ельцовки уже несколько лет пытаются остановить застройку соснового бора. Люди неоднократно выходили на уличные акции протеста. А летом минувшего года разразился скандал вокруг общественных обсуждений проекта застройки микрорайона. Мэрию уличили в фальсификации результатов на сайте "Электронная демократия" и использовании для голосования в пользу застройщика аккаунтов на "Госуслугах" давно умерших людей.