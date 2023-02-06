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Posted Сегодня, 13:21

Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

Экс-главу района под Новосибирском освободили от наказания за махинации с землей

6 февраля 2023, 13:21
Фото: 1MI
Суд освободил экс-главу Колыванского района НСО Виктора Аверина
Суд освободил экс-главу Колыванского района НСО Виктора Аверина. По данным следствия, он мошенничал с земельными участками государства.

Чиновника подозревали в превышении полномочий. Уже доказано, что с 2010 года он отдавал в аренду земли некому застройщику при том, что они являлись всегда собственностью государства.

По велению Аверина, на этих участках предполагалось возведение жилых домов. Также полноценное благоустройство.

Однако спустя два года дома там не появились, а заказчик получил из казны субсидию в 15 млн рублей. На эту же суму застройщика бывший глава освободил от работ.

Судья назначил Виктору Аверину 4 года тюрьмы. А потом во внимание принял тот факт, что срок давности дела истек для наказания и освободил его от него.

#Алина Шефер#Чиновник#Суд#Политика#Новосибирск#Новосибирская область
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