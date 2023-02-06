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Posted Сегодня, 08:16

Published Сегодня, 08:16

Modified Сегодня, 08:20

Updated Сегодня, 08:20

Электричка снесла УАЗ в Новосибирске – подробности и последствия ДТП

6 февраля 2023, 08:16
Фото: ГУ МВД НСО
Какими последствиями обернулось ДТП с электричкой и УАЗом в Новосибирске

Минтранс раскрыл подробности ДТП электрички и УАЗа в Новосибирске

Электричка переехала автомобиль УАЗ в Новосибирске накануне утром 5 февраля. О последствиях аварии доложил губернатору региона министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.

ДТП произошло между станциями «Сибирская» и «Юность». Состав двигался из Новосибирска в Черепаново.

«Из-за столкновения поезда с УАЗом этот рейс задержали на 16 минут. Он шел по расписанию в 8:54. Остальные электрички продолжили курсировать по плану», - сообщил в ходе оперативного заседания 6 февраля Костылевский.

Также он добавил, что в машине находился 27-летний водитель и 20-летняя пассажирка. Никто не пострадал.

Напомним, в ноябре прошлого года под Новосибирском поезд сбил КамАЗ. Водитель автомобиля погиб на месте.

 

Поезд переехал водителя на «КамАЗе» под Новосибирском – пассажирские рейсы задержаны
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#Алина Шефер#ДТП#Поезд#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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