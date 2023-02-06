Электричка снесла УАЗ в Новосибирске – подробности и последствия ДТП

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
ДТП произошло между станциями «Сибирская» и «Юность». Состав двигался из Новосибирска в Черепаново.
«Из-за столкновения поезда с УАЗом этот рейс задержали на 16 минут. Он шел по расписанию в 8:54. Остальные электрички продолжили курсировать по плану», - сообщил в ходе оперативного заседания 6 февраля Костылевский.
Также он добавил, что в машине находился 27-летний водитель и 20-летняя пассажирка. Никто не пострадал.
Напомним, в ноябре прошлого года под Новосибирском поезд сбил КамАЗ. Водитель автомобиля погиб на месте.