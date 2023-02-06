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Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 07:39

Updated Сегодня, 07:39

Новосибирец с позывным «Синица-2» получил три медали за участие в СВО

6 февраля 2023, 07:33
Фото: 1MI
Военного Дмитрия Гребенщикова из Барабинска Новосибирской области трижды наградили медалями на СВО. Он служит в рядах российской армии уже 9-й год.

Сибиряк известен под позывным «Синица-2». В зону спецоперации военный отправился еще в феврале 2022-го. Тогда нашим бойцам пригодился человек со специальностью механика-водителя.

Гребенщиков уже получил медаль Жукова, «За воинскую доблесть» и «За боевые отличия» и стал гордостью родных. Героя ждут дома жена и двое маленьких сыновей.

В группе «НОВОСТИ ДНЯ КАИНСК БАРАБИНСК» во «ВКонтакте» мужчина поблагодарил земляков за оказанную гуманитарную помощь.

Напомним, ранее в Новосибирске появились первые фотографии военных батальона «Вега», которые несколько недель назад уехали на СВО.

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#Алина Шефер#Участник СВО#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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