Новосибирец с позывным «Синица-2» получил три медали за участие в СВО

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Сибиряк известен под позывным «Синица-2». В зону спецоперации военный отправился еще в феврале 2022-го. Тогда нашим бойцам пригодился человек со специальностью механика-водителя.
Гребенщиков уже получил медаль Жукова, «За воинскую доблесть» и «За боевые отличия» и стал гордостью родных. Героя ждут дома жена и двое маленьких сыновей.
В группе «НОВОСТИ ДНЯ КАИНСК БАРАБИНСК» во «ВКонтакте» мужчина поблагодарил земляков за оказанную гуманитарную помощь.
Напомним, ранее в Новосибирске появились первые фотографии военных батальона «Вега», которые несколько недель назад уехали на СВО.