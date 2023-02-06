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Posted Сегодня, 12:16

Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

Новосибирск стал третьим городом в рейтинге самой холодной погоды в феврале

6 февраля 2023, 12:16
Фото: 1MI
Холоднее всего в Омске
Столица Сибири оказалась на третьем месте в рейтинге городов с самой холодной погодой в феврале, о чем узнали аналитики сервиса «Яндекс. Погода».

Рейтинг составлялся по данным метеонаблюдений за 10 лет. Аналитики выяснили, насколько холодной и ясной бывает февральская погода в российских городах-миллионниках. Новосибирск занял 3-е место.

Так, за последние 10 лет средняя температура воздуха составила -13,7 градусов. Холоднее всего оказалось в Омске и Красноярске, где средние показатели составили -14,6 и -14,3 градуса.

Также в пятерку самых холодных больших городов вошли Челябинск и Екатеринбург. А вот самая теплая погода  оказалась в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Волгограде.

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#Эмилия Губарева#Погода#Морозы#Город#Новосибирск
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