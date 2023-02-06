Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Рейтинг составлялся по данным метеонаблюдений за 10 лет. Аналитики выяснили, насколько холодной и ясной бывает февральская погода в российских городах-миллионниках. Новосибирск занял 3-е место.
Так, за последние 10 лет средняя температура воздуха составила -13,7 градусов. Холоднее всего оказалось в Омске и Красноярске, где средние показатели составили -14,6 и -14,3 градуса.
Также в пятерку самых холодных больших городов вошли Челябинск и Екатеринбург. А вот самая теплая погода оказалась в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Волгограде.