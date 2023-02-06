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Posted Сегодня, 07:02

Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

Новосибирцев напугали загадочные надписи школьников в тоннеле в городе Обь

6 февраля 2023, 07:02
Фото: 1MI
Подземные переходы под Новосибирском изуродовали школьники-граффитисты
Вандалы изуродовали подземный переход в городе-спутнике Новосибирска Оби. Баллончиком с краской они нанесли сатанинские, как предположили горожане, надписи на стены.

Представители ТУАД региона сообщили, что странные рисунки в тоннеле города Обь появились в прошедшие выходные. Смыть их невозможно.

 

Фото: ТУАД НСО
«На первый взгляд такой вид росписи покажется чем-то нацистским, но все не так страшно. Это просто тэги, которые придумывают школьники. Обычная подпись граффитиста. Можно даже не оставлять рисунок, только эти тэги. Это движение малолеток сейчас. При разговоре между собой они не называют даже слово граффити, просто спрашивают: «сколько ты уже в культуре»», - рассказал Atas.info знакомы с ситуацией сибиряк, пожелавший остаться анонимным.

В Территориальном управлении автомобильных дорог также отметили, что хулиганы очень часто орудуют в подземках Оби. Они оставляют не только рисунки, но и мусор, разбитые лампы, бутылки. А чтобы привести все в порядок требуется более 100 000 рублей в год.

#Алина Шефер#Дети#Граффити#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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