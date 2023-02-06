Новосибирцев напугали загадочные надписи школьников в тоннеле в городе Обь

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Представители ТУАД региона сообщили, что странные рисунки в тоннеле города Обь появились в прошедшие выходные. Смыть их невозможно.
«На первый взгляд такой вид росписи покажется чем-то нацистским, но все не так страшно. Это просто тэги, которые придумывают школьники. Обычная подпись граффитиста. Можно даже не оставлять рисунок, только эти тэги. Это движение малолеток сейчас. При разговоре между собой они не называют даже слово граффити, просто спрашивают: «сколько ты уже в культуре»», - рассказал Atas.info знакомы с ситуацией сибиряк, пожелавший остаться анонимным.
В Территориальном управлении автомобильных дорог также отметили, что хулиганы очень часто орудуют в подземках Оби. Они оставляют не только рисунки, но и мусор, разбитые лампы, бутылки. А чтобы привести все в порядок требуется более 100 000 рублей в год.