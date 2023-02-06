Новосибирцев напугали загадочные надписи школьников в тоннеле в городе Обь

В Территориальном управлении автомобильных дорог также отметили, что хулиганы очень часто орудуют в подземках Оби. Они оставляют не только рисунки, но и мусор, разбитые лампы, бутылки. А чтобы привести все в порядок требуется более 100 000 рублей в год.