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Posted Сегодня, 10:09

Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

Пенсионер из Новосибирска в четвертый раз поедет в зону СВО к сыну

6 февраля 2023, 10:09
Фото: 1MI
Сын мужчины ранен и находится в госпитале
Житель Новосибирска три раза был в зоне проведения СВО: мужчина ездит туда к своему мобилизованному сыну.

По словам 69-летнего Николая Смирнова, в свое время он окончил боевое училище, однако на СВО не попал из-за возраста. Сына новосибирца мобилизовали, и тогда отец принял решение: взять шефство над подразделением, где служит его ребенок.

Пенсионер ездит в зону спецоперации с гуманитарной помощью, пишет «МК в Новосибирске». Там он бывал уже три раза и собирается поехать четвертый. Николай снабжает отряд всем необходимым. Мужчина закупает все за свой счёт (стельки, тельняшки, зубную пасту, бритвы). В магазинах ему делают скидку, когда узнают, куда отправляется сибиряк.

Сын новосибирца получил серьёзные ранения и уже два месяца находится в госпитале Симферополя. Вскоре он отправится на реабилитацию в Москву, а затем вернется на СВО.

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#Эмилия Губарева#Участник СВО#Зона СВО#Помощь#Общество#Новосибирск
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