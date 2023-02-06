Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
По словам 69-летнего Николая Смирнова, в свое время он окончил боевое училище, однако на СВО не попал из-за возраста. Сына новосибирца мобилизовали, и тогда отец принял решение: взять шефство над подразделением, где служит его ребенок.
Пенсионер ездит в зону спецоперации с гуманитарной помощью, пишет «МК в Новосибирске». Там он бывал уже три раза и собирается поехать четвертый. Николай снабжает отряд всем необходимым. Мужчина закупает все за свой счёт (стельки, тельняшки, зубную пасту, бритвы). В магазинах ему делают скидку, когда узнают, куда отправляется сибиряк.
Сын новосибирца получил серьёзные ранения и уже два месяца находится в госпитале Симферополя. Вскоре он отправится на реабилитацию в Москву, а затем вернется на СВО.