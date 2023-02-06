Пенсионер ездит в зону спецоперации с гуманитарной помощью, пишет «МК в Новосибирске». Там он бывал уже три раза и собирается поехать четвертый. Николай снабжает отряд всем необходимым. Мужчина закупает все за свой счёт (стельки, тельняшки, зубную пасту, бритвы). В магазинах ему делают скидку, когда узнают, куда отправляется сибиряк.