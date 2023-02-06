Перекус Чееек! В Новосибирске водитель трамвая бросил пассажиров и ушел в магазин

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
Горожане долго стояли на остановке «площадь Калинина» в мороз, ожидая трамвая. Но когда он подъехал, двери не открылись потому, что водитель пошел в магазин.
«Трамвай он просто бросил посреди дороги и ушел. От нас отмахнулся и побежал в магазин. Видимо у него был поздний обед. А то, что мы торопились по делам, его не интересовало», - рассказала Atas.info одна из пассажирок Светлана.
Несколько человек в соцсетях встали на сторону водителя так, как узнали, что перекус был положен мужчине по графику. Он сходил в туалет и купил воды.
Напомним, подобная история случалась в Новосибирске в 2021 году. Тогда водитель трамвая также заставил пассажиров ждать, когда он пообедает.