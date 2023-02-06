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Posted Сегодня, 06:09

Published Сегодня, 06:09

Modified Сегодня, 06:12

Updated Сегодня, 06:12

Перекус Чееек! В Новосибирске водитель трамвая бросил пассажиров и ушел в магазин

6 февраля 2023, 06:09
Фото: atas.info
Водитель устроил перекус посреди пути, не замечая пассажиров в Новосибирске

В Новосибирске водитель трамвая бросил пассажиров и ушел в магазин

Водитель остановил трамвай посреди пути в Новосибирске и ушел перекусить. Разгневанные пассажиры пожаловались на мужчину в соцсетях.

Горожане долго стояли на остановке «площадь Калинина» в мороз, ожидая трамвая. Но когда он подъехал, двери не открылись потому, что водитель пошел в магазин.

«Трамвай он просто бросил посреди дороги и ушел. От нас отмахнулся и побежал в магазин. Видимо у него был поздний обед. А то, что мы торопились по делам, его не интересовало», - рассказала Atas.info одна из пассажирок Светлана.

Несколько человек в соцсетях встали на сторону водителя так, как узнали, что перекус был положен мужчине по графику. Он сходил в туалет и купил воды.

Напомним, подобная история случалась в Новосибирске в 2021 году. Тогда водитель трамвая также заставил пассажиров ждать, когда он пообедает.

В Новосибирске водитель трамвая отказался вести пассажиров из-за обеда
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#Алина Шефер#Водитель#Трамвай#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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