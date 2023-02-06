Сергей Чунаев и Сергей Бурунов представили проект - аудиокнигу «Время легенд»

«Мне очень приятно, что меня пригласили озвучивать такую важную и нужную книгу «Время легенд». И пусть мир не стоит на месте, нравственные ценности должны передаваться в сказках из поколения в поколение, - заявил Бурунов. - Мне бы очень хотелось, чтобы дети, послушав «Время легенд», наладили новые добрые отношения с природой и научились бережно относиться к своему дому – Земле».