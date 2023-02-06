Сергей Чунаев и Сергей Бурунов представили проект - аудиокнигу «Время легенд»

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
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Updated Сегодня, 12:55
Начиная с 7 февраля аудиокнигу «Время легенд» можно будет послушать на сервисе «ЛитРес», - сообщает newsnn.ru
По мнению продюсера и гендиректора Flip Animation Studio Сергея Чунаева, книга будет широко востребована у слушателей разных поколений.
“Время легенд” знакомит представителей подрастающего поколения с народным фольклором, а взрослые смогут окунуться в воспоминания детства. Книга напоминает слушателям о простых, но чрезвычайно важных вещах: о дружбе, любви, преданности, умении преодолевать сложности и прощать.
Интерес к аудиоверсии книги во многом зависит от актеров, подаривших голоса персонажам произведения. Главного героя – постоянно странствующего архивариуса лидэвика Понти – озвучивает Сергей Бурунов. Актер театра и кино акцентировал внимание на том, что аудиокнига «Время легенд» возвращает к традиции доброй советской радиосказки.
«Мне очень приятно, что меня пригласили озвучивать такую важную и нужную книгу «Время легенд». И пусть мир не стоит на месте, нравственные ценности должны передаваться в сказках из поколения в поколение, - заявил Бурунов. - Мне бы очень хотелось, чтобы дети, послушав «Время легенд», наладили новые добрые отношения с природой и научились бережно относиться к своему дому – Земле».
Музыка к аудиокниге написана известным композитором отечественного кинематографа Райаном Оттером. Он знаком публике по следующим сериалам: «Топи», «Метод», «Азазель», «Шерлок в России» и «Троцкий».
Представленная широкой аудитории аудиокнига - часть новой огромной вселенной «Время легенд», в которую входят такие проекты, как большая книжная серия киносказок с их аудиоверсиями, а также анимационный сериал с одноименным названием и обучающе-развлекательная мобильная RPG-игра.
На текущий год запланирован также запуск в широкий прокат мультипликационного сериала, снятого по мотивам книги «Время легенд».