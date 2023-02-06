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Posted Сегодня, 07:28

Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:30

Updated Сегодня, 07:30

СК начал проверку падения с крыши двух рабочих в Новосибирске

6 февраля 2023, 07:28
Фото: 1MI
Мужчины получили травмы
Из-за падения двух человек с крыши во время уборки снега в Новосибирске Следственный комитет региона начал проверку, о чем сообщается в ведомстве.

Инцидент произошел 5 февраля в Калининском районе Новосибирска. Двое рабочих чистили снег с крыши одного из медицинских учреждений. В один момент произошел сход снега и мужчины упали с высоты.

Двое рабочих упали с крыши в Новосибирске при уборке снега
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Их срочно госпитализировали – новосибирцы получили множественные травмы. Следователи осмотрели место ЧП. Сейчас они устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сказали в СУ СК по НСО. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

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#Эмилия Губарева#Снег#Город#Происшествия#Новосибирск
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