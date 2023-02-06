Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Инцидент произошел 5 февраля в Калининском районе Новосибирска. Двое рабочих чистили снег с крыши одного из медицинских учреждений. В один момент произошел сход снега и мужчины упали с высоты.
Их срочно госпитализировали – новосибирцы получили множественные травмы. Следователи осмотрели место ЧП. Сейчас они устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.
«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сказали в СУ СК по НСО. Информация о состоянии пострадавших уточняется.
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