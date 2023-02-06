Из-за падения двух человек с крыши во время уборки снега в Новосибирске Следственный комитет региона начал проверку, о чем сообщается в ведомстве.

Инцидент произошел 5 февраля в Калининском районе Новосибирска. Двое рабочих чистили снег с крыши одного из медицинских учреждений. В один момент произошел сход снега и мужчины упали с высоты. Двое рабочих упали с крыши в Новосибирске при уборке снега Узнать подробнее Их срочно госпитализировали – новосибирцы получили множественные травмы. Следователи осмотрели место ЧП. Сейчас они устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сказали в СУ СК по НСО. Информация о состоянии пострадавших уточняется. Также читайте о том, как глава СК РФ поручил возбудить дело из-за нападения с ножом на студента в Новосибирске.