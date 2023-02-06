Для ранней диагностики из пяточки младенца берут несколько капель крови и наносят на специальные тест-полоски. Первичная диагностика во время скрининга не является окончательной. При появлении подозрений на то или иное наследственное заболевание, родителей ребенка приглашают на консультацию, у младенца берут дополнительно кровь и отправляют на анализ в Москву в Медико-генетический научный центр имени Бочкова. Там диагноз может быть подтвержден или опровергнут.