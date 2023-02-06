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Posted Сегодня, 08:38

Published Сегодня, 08:38

Modified Сегодня, 08:42

Updated Сегодня, 08:42

В Новосибирске закрыли отделение ГИБДД по регистрации машин на Сухарной

6 февраля 2023, 08:38
Фото: 1MI
В Новосибирске переехало отделение ГИБДД по регистрации машин
Отделение ГИБДД на улице Сухарной в Новосибирске переехало. Это ведомство посещали водители, которые хотели зарегистрировать автомобиль.

Теперь принимать автомобилистов будут на ул. Нижегородской №272, корпус 2. Также поставить на учет машину на правом берегу можно на улице Богдана Хмельницкого, 71/17.

Поменявшее адрес отделение МРЭО ГИБДД пока не доступно на портале Госуслуги. Работу наладят в ближайшие дни.

В Новосибирске всего 4 таких отдела. Регистрация стоит около 3 тысяч рублей.

Напомним, ранее автовладельцам в Новосибирске разрешили показывать водительские удостоверения инспекторам ДПС через телефон.

 

В Новосибирске разрешили показывать права инспекторам ГИБДД через телефон
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#Алина Шефер#Гибдд#Автомобиль#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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