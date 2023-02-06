В Новосибирске закрыли отделение ГИБДД по регистрации машин на Сухарной

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
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Updated Сегодня, 08:42
Теперь принимать автомобилистов будут на ул. Нижегородской №272, корпус 2. Также поставить на учет машину на правом берегу можно на улице Богдана Хмельницкого, 71/17.
Поменявшее адрес отделение МРЭО ГИБДД пока не доступно на портале Госуслуги. Работу наладят в ближайшие дни.
В Новосибирске всего 4 таких отдела. Регистрация стоит около 3 тысяч рублей.
Напомним, ранее автовладельцам в Новосибирске разрешили показывать водительские удостоверения инспекторам ДПС через телефон.