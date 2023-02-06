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В новосибирском театре «Старый дом» новый режиссер — Антон Федоров

6 февраля 2023, 01:29
Фото: old-house.ru
В театре новое назначение
Главным режиссером театра «Старый дом» в Новосибирске стал Антон Федоров: он пришел на смену Андрею Прикотенко, который теперь работает в «Красном факеле».

На сайте театра «Старый дом» объявили о новом назначении. Главным режиссером стал Антон Федоров. Его официально представили коллективу 5 февраля. По словам нового режиссера, он не ожидал получить эту должность.

«В этом театре не надо ничего строить — здесь уже всё построено. Нужно просто поддержать команду, чтобы всё наработанное не сломалось, не разрушилось, а продолжило жить», — отметил Федоров.

В свое время Антон Федоров отучился на актерском и режиссерском факультетах Театрального института им. Б. Щукина. С 2021 года участвует в программе фестиваля «Золотая маска».

Стоит отметить, что Федоров заменил бывшего режиссера театра Андрея Прикотенко, который занял аналогичную должность в театре «Красный факел». Там же теперь работает бывший руководитель «Старого дома» Антонида Гореявчева.

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Напомним, что ранее бывшего директора «Красного факела» отправили под домашний арест. Александра Кулябина обвинили в растрате в особо крупном размере.

#Эмилия Губарева#Театр#Режиссер#Город#Общество#Новосибирск
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