Posted Сегодня, 01:29
Published Сегодня, 01:29
Modified Сегодня, 01:31
Updated Сегодня, 01:31
На сайте театра «Старый дом» объявили о новом назначении. Главным режиссером стал Антон Федоров. Его официально представили коллективу 5 февраля. По словам нового режиссера, он не ожидал получить эту должность.
«В этом театре не надо ничего строить — здесь уже всё построено. Нужно просто поддержать команду, чтобы всё наработанное не сломалось, не разрушилось, а продолжило жить», — отметил Федоров.
В свое время Антон Федоров отучился на актерском и режиссерском факультетах Театрального института им. Б. Щукина. С 2021 года участвует в программе фестиваля «Золотая маска».
Стоит отметить, что Федоров заменил бывшего режиссера театра Андрея Прикотенко, который занял аналогичную должность в театре «Красный факел». Там же теперь работает бывший руководитель «Старого дома» Антонида Гореявчева.
Напомним, что ранее бывшего директора «Красного факела» отправили под домашний арест. Александра Кулябина обвинили в растрате в особо крупном размере.