Выпускница НГУ Ольга Ребковец ушла с поста директора «Тотального диктанта»

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Выпускница НГУ руководила просветительским проектом порядка 16 лет. А сейчас пожелала уйти на должность проректора Камчатского государственного университета им. В Беринга.
Ребковец еще пробудет главой «Тотального диктанта» до конца весны. К слову, она еще проследит за тем, как пройдет акция – это будет 8 апреля по всей стране.
Обязанности сибирячка перед отставкой передаст Вячеславу Белякову. Он координирует работу фонда во Владивостоке.