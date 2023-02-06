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Posted Сегодня, 11:47

Published Сегодня, 11:47

Modified Сегодня, 11:49

Updated Сегодня, 11:49

Выпускница НГУ Ольга Ребковец ушла с поста директора «Тотального диктанта»

6 февраля 2023, 11:47
Фото: 1MI
Созданный в Новосибирске фонд «Тотальный диктант» остался без директора
Созданный в Новосибирске фонд «Тотальный диктант» остался без директора Ольги Ребковец. Она покинула этот пост, пишет Новая Сибирь.

Выпускница НГУ руководила просветительским проектом порядка 16 лет. А сейчас пожелала уйти на должность проректора Камчатского государственного университета им. В Беринга.

Ребковец еще пробудет главой «Тотального диктанта» до конца весны. К слову, она еще проследит за тем, как пройдет акция – это будет 8 апреля по всей стране.

Обязанности сибирячка перед отставкой передаст Вячеславу Белякову. Он координирует работу фонда во Владивостоке.

#Алина Шефер#Акция#Тотальный диктант#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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