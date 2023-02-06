Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
По словам начальника Минздрава НСО, за неделю вирус нашли у 20 267 человек. Скорая помощь выезжала на вызовы 15 987 раз. В это же число входят пациенты и с коронавирусной инфекцией.
«За минувшие сутки выявлено 53 случая коронавируса. Госпитализация понадобилась 18 людям. Всего на территории Новосибирской области коронавирусом заболели 312 116 человек», - сказал министр.
Гриппом болеют 1 085 жителей региона. Также Константин Хальзов отметил, что медицинские учреждения продолжают работать в режиме повышенной готовности.
Напомним, что весной в регионе стартует массовая вакцинация против кори.