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Published Сегодня, 05:13

Modified Сегодня, 05:15

Updated Сегодня, 05:15

За неделю в Новосибирской области заболели ОРВИ 20 тысяч человек

6 февраля 2023, 05:13
Фото: 1MI
Сохраняется режим повышенной готовности
За прошедшую неделю в Новосибирской области заболевание ОРВИ нашли у 20 тысяч жителей, о чем сообщил глава регионального Минздрава Константин Хальзов.

По словам начальника Минздрава НСО, за неделю вирус нашли у 20 267 человек. Скорая помощь выезжала на вызовы 15 987 раз. В это же число входят пациенты и с коронавирусной инфекцией.

«За минувшие сутки выявлено 53 случая коронавируса. Госпитализация понадобилась 18 людям. Всего на территории Новосибирской области коронавирусом заболели 312 116 человек», - сказал министр.

Гриппом болеют 1 085 жителей региона. Также Константин Хальзов отметил, что медицинские учреждения продолжают работать в режиме повышенной готовности.

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Напомним, что весной в регионе стартует массовая вакцинация против кори. 

#Эмилия Губарева#ОРВИ#Грипп#Коронавирус#Общество#Новосибирская область
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