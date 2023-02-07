Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Вход для взрослых посетителей в Новосибирский зоопарк станет дороже. Тарифы планируется увеличить с этой весны. Билеты подорожают на сто рублей.
«Цены на билеты для взрослых с 1 марта или с 1 апреля увеличится на 100 рублей и будет стоить 500 рублей», — сказал директор зоопарка Андрей Шило во время брифинга с журналистами.
Что касается детей и льготников, цены на билеты останутся прежними. В настоящий момент билет для взрослого стоит 400 рублей, а для студентов и детей вход на 50% дешевле – 200 рублей. Детям до 7 лет вход бесплатный.
Напомним, что ранее в зоопарке на свет появилась двойня: белая медведица родила медвежат.