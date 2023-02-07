atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:20

Published Сегодня, 10:20

Modified Сегодня, 10:22

Updated Сегодня, 10:22

Билеты в Новосибирский зоопарк подорожают с весны 2023 года

7 февраля 2023, 10:20
Фото: atas.info
Сейчас взрослый билет стоит 400 руб.
В Новосибирске поднимут цены за вход в зоопарк им. Р. А. Шило, о чем сообщил директор учреждения 7 февраля.

Вход для взрослых посетителей в Новосибирский зоопарк станет дороже. Тарифы планируется увеличить с этой весны. Билеты подорожают на сто рублей.

«Цены на билеты для взрослых с 1 марта или с 1 апреля увеличится на 100 рублей и будет стоить 500 рублей», — сказал директор зоопарка Андрей Шило во время брифинга с журналистами.

Что касается детей и льготников, цены на билеты останутся прежними. В настоящий момент билет для взрослого стоит 400 рублей, а для студентов и детей вход на 50% дешевле – 200 рублей. Детям до 7 лет вход бесплатный.

В Новосибирском зоопарке белая медведица Герда родила двойню
Узнать подробнее

Напомним, что ранее в зоопарке на свет появилась двойня: белая медведица родила медвежат. 

#Эмилия Губарева#Зоопарк#Новосибирский зоопарк#Билет#Животные#Город#Новосибирск
Подпишитесь
В 6 млрд рублей оценили стоимость высоток на месте «Универсама» риелторы Новосибирска
Сегодня, 05:29
«Экологию-Новосибирск» лишают статуса регионального оператора по обращению с ТКО
Сегодня, 07:27
Женщине из Новосибирска предложили купить 3-е место в конкурсе красоты за 50 000 $
Сегодня, 05:56
В Новосибирской области произошел резкий скачок цен на гробы
Сегодня, 01:36
Лось и Злой Снеговик выйдут на старт "Лыжни России-2023" в Новосибирске
Сегодня, 06:15
Под Новосибирском на мусорку выбросили юбилейные медали ветерана ВОВ
Сегодня, 04:49