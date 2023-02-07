Депутат из Новосибирска Лебедев сфотографировался с «Джавелином» на СВО

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:53
Updated Сегодня, 05:53
На кадрах Лебедев держит гранатомет армии США в руках. Стоит он сам возле БТР.
Депутат рассказал своим подписчикам, часть из которых его избиратели, что на днях в зоне спецоперации разгружали трофейное оружие и снаряжение. Среди находок оказался «Джавелин».
Отметим, Евгений Лебедев отбыл на СВО добровольцем. Он часто выкладывает в Сеть фотографии с бойцами.
Также кадрами с зоны СВО с новосибирцам периодически делится депутат ГД РФ от региона Дмитрий Савельев. Он уехал на фронт в составе батальона «Вега».