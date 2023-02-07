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Депутат из Новосибирска Лебедев сфотографировался с «Джавелином» на СВО

7 февраля 2023, 05:42
Фото: Евгений Лебедев/страница в ВК
Новосибирский депутат сфотографировался с «Джавелином» на СВО.
Уехавший на СВО депутат горсовета Новосибирска Евгений Лебедев показал трофейный «Джавелин». Фотографию он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

На кадрах Лебедев держит гранатомет армии США в руках. Стоит он сам возле БТР.

Депутат рассказал своим подписчикам, часть из которых его избиратели, что на днях в зоне спецоперации разгружали трофейное оружие и снаряжение. Среди находок оказался «Джавелин».

Отметим, Евгений Лебедев отбыл на СВО добровольцем. Он часто выкладывает в Сеть фотографии с бойцами.

Также кадрами с зоны СВО с новосибирцам периодически делится депутат ГД РФ от региона Дмитрий Савельев. Он уехал на фронт в составе батальона «Вега».

 

Новосибирский депутат Савельев опубликовал фото батальона "Вега" в зоне СВО
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#Алина Шефер#Участник СВО#Депутат#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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