«Экологию-Новосибирск» лишили статуса регионального оператора по обращению с ТКО

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Компанию «Экология-Новосибирск» лишили статуса регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории области. Такое решение приняла комиссия по рассмотрению вопросов о наличии или отсутствии оснований для лишения юридического лица статуса регионального оператора.
«Члены комиссии единогласно проголосовали за наличие оснований лишить статуса регионального оператора "Экологию-Новосибирск", так как оператор не предоставил в министерство ЖКХ банковскую гарантию», - сказал министр.
Стоит отметить, что из-за отсутствия банковской гарантии компания не может брать деньги за вывоз мусора, поэтому «Экология-Новосибирск» потеряла статус регоператора. Известно, что компания будет вывозить ТКО, пока не определят нового регоператора.
Напомним, что ранее министр ЖКХ и энергетики по НСО говорил, что регионального «мусорного» оператора могут лишить лицензии из-за грубого нарушения условий контракта с правительством. Не предоставление банковской гарантии может грозить отзывом лицензии компании.