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Published Сегодня, 07:27

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Updated Сегодня, 07:58

«Экологию-Новосибирск» лишили статуса регионального оператора по обращению с ТКО

7 февраля 2023, 07:27
Фото: atas.info
Компанию лишили статуса регоператора
Специальная комиссия приняла решение лишить «Экологию-Новосибирск» статуса регионального мусорного оператора в Новосибирской области, о чем сообщил в своем тг-канале министр экологии и природных ресурсов региона Евгений Шестернин.

Компанию «Экология-Новосибирск» лишили статуса регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории области. Такое решение приняла комиссия по рассмотрению вопросов о наличии или отсутствии оснований для лишения юридического лица статуса регионального оператора.  

«Члены комиссии единогласно проголосовали за наличие оснований лишить статуса регионального оператора "Экологию-Новосибирск", так как оператор не предоставил в министерство ЖКХ банковскую гарантию», - сказал министр.

Стоит отметить, что из-за отсутствия банковской гарантии компания не может брать деньги за вывоз мусора, поэтому «Экология-Новосибирск» потеряла статус регоператора. Известно, что компания будет вывозить ТКО, пока не определят нового регоператора. 

Министр ЖКХ высказался об отзыве лицензии регоператора у "Экологии-Новосибирск"
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Напомним, что ранее министр ЖКХ и энергетики по НСО говорил, что регионального «мусорного» оператора могут лишить лицензии из-за грубого нарушения условий контракта с правительством. Не предоставление банковской гарантии может грозить отзывом лицензии компании. 

#Экология-Новосибирск#Банкротство "Экологии-Новосибирск"#Общество#Новосибирск#Эмилия Губарева
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