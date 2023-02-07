«Экологию-Новосибирск» лишили статуса регионального оператора по обращению с ТКО

Напомним, что ранее министр ЖКХ и энергетики по НСО говорил, что регионального «мусорного» оператора могут лишить лицензии из-за грубого нарушения условий контракта с правительством. Не предоставление банковской гарантии может грозить отзывом лицензии компании.