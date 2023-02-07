Набожная пенсионерка спалила квартиру церковной свечой в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Утром 7 февраля сибиряки сообщили о пожаре в жилом доме в ГУ МЧС региона. Они также добавили, что дым идет из окна квартиры, где проживает пенсионерка.
Дознаватели ведомства предварительно заявили, что причиной возгорание стало неосторожное обращение с огнем. Детали не уточняли.
«Женщина поставила церковную свечку рядом с занавесками, и они загорелись. Все быстро задымило, она не смогла сама выйти. Пожарные вытащили из квартиры ее и соседей», - сообщили очевидцы.
Они не пояснили, пострадала ли на пожаре набожная сибирячка. Только сказали, что ее увезли на осмотр к врачам.