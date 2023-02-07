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Published Сегодня, 08:38

Modified Сегодня, 08:40

Updated Сегодня, 08:40

Набожная пенсионерка спалила квартиру церковной свечой в Новосибирске

7 февраля 2023, 08:38
Фото: 1MI
В Новосибирске набожная женщина спалила квартиру церковной свечой
Квартира пожилой женщины на Баумана, 4 в Новосибирске загорелась из-за церковной свечки. Хозяйку спасли пожарные.

Утром 7 февраля сибиряки сообщили о пожаре в жилом доме в ГУ МЧС региона. Они также добавили, что дым идет из окна квартиры, где проживает пенсионерка.

Дознаватели ведомства предварительно заявили, что причиной возгорание стало неосторожное обращение с огнем. Детали не уточняли.

«Женщина поставила церковную свечку рядом с занавесками, и они загорелись. Все быстро задымило, она не смогла сама выйти. Пожарные вытащили из квартиры ее и соседей», - сообщили очевидцы.

Они не пояснили, пострадала ли на пожаре набожная сибирячка. Только сказали, что ее увезли на осмотр к врачам.

#Пожар#Церковь#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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