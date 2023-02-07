Теплый павильон для японских макак построят в Новосибирском зоопарке

В Новосибирском зоопарке намерены построить новый павильон, в котором разместят японских макак, о чем во время пресс-конференции 7 февраля сказал директор учреждения Андрей Шило.

Комплекс назовут «Азия». Деньги на строительство пойдут из областного бюджета, объяснил директор. − Это будет вольер с элементами благоустройства, полностью открытый. Когда японские макаки сидят в теплом источнике, в гейзере, а на улице -3 градуса и идет снег, то это будет очень красиво и интересно, − уточнил Андрей Шило. Также известно, что площадь вольера составит 500 квадратов. Внутри смогут находиться около 10-12 японских макак. Рядом с павильоном сделают площадки для посетителей Новосибирского зоопарка. Билеты в Новосибирский зоопарк подорожают с весны 2023 года Узнать подробнее Напомним, что также станет дороже вход в зоопарк. Билеты подорожают на 100 рублей. Касается это только взрослых посетителей.