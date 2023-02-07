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Published Сегодня, 10:38

Modified Сегодня, 10:40

Updated Сегодня, 10:40

Теплый павильон для японских макак построят в Новосибирском зоопарке

7 февраля 2023, 10:38
Фото: atas.info
Когда именно начнут строить вольер, пока неизвестно
В Новосибирском зоопарке намерены построить новый павильон, в котором разместят японских макак, о чем во время пресс-конференции 7 февраля сказал директор учреждения Андрей Шило.

Комплекс назовут «Азия». Деньги на строительство пойдут из областного бюджета, объяснил директор.

− Это будет вольер с элементами благоустройства, полностью открытый. Когда японские макаки сидят в теплом источнике, в гейзере, а на улице -3 градуса и идет снег, то это будет очень красиво и интересно, − уточнил Андрей Шило.

Также известно, что площадь вольера составит 500 квадратов. Внутри смогут находиться около 10-12 японских макак. Рядом с павильоном сделают площадки для посетителей Новосибирского зоопарка.

Билеты в Новосибирский зоопарк подорожают с весны 2023 года
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Напомним, что также станет дороже вход в зоопарк. Билеты подорожают на 100 рублей. Касается это только взрослых посетителей. 

#Эмилия Губарева#Новосибирский зоопарк#Общество#Город#Новосибирск
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