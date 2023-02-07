Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
Так сказала одна из жительниц соседних домов старой постройки на встрече с руководителем «Универсама» Алексеем Круком 1 февраля, пытаясь подсчитать, какие деньги застройщик может выручить за элитную недвижимость в самом центре Новосибирска. Она пыталась умножить 350 квартир на 20 млн. рублей (цена квартиры по ее мнению).
На самом деле, предконцепция предполагает 325 квартир в четырех зданиях, высотой 24, 30, 60 и 76 м. Самые высокие – 15 и 21 этаж. Жилая площадь 19 638 кв. м. Общая площадь почти 25 тысяч кв.м. Более 5 тысяч кв.м – под ритейл.
Мы попросили оценить предполагаемую стоимость квартир и квадратного метра в новом ЖК профессиональных риелтеров и аналитиков в том случае, если проект будет реализован в соответствии с известной предконцепцией. Цена, названная экспертами, впечатляет. Слабонервных просим дальше не читать.
Специалисты АН «Квартен» предполагают, что это будет жилье для людей, имеющих большие финансовые возможности: «Возможно, сюда захотят переехать те, кто уже имеет квартиры в престижных домах, но дальше от центра города. Предполагаемыми покупателями могут стать жители домов старой постройки в этом районе, желающие жить в новом доме и не менять месторасположение» — рассказали корреспонденту Атас.инфо в агентстве недвижимости о потенциальных покупателях квартир в жилом комплексе подобного уровня.
Уровень стоимости квадратного метра в домах такого класса в АН «Квартен» оценили в интервале 270-300 тысяч рублей.
Общая жилая площадь квартир предложенной предконцепции составляет 19638 кв. метров. Нетрудно подсчитать, что при средней стоимости 300 тысяч рублей за 1 кв.м общая стоимость жилья в проекте приближается к 6 миллиардам рублей. (Средняя зарплата в Новосибирске в первой половине 2022 года составляла 50 тысяч рублей по данным Новосибирскстат. Прим.ред). Дополнительный доход должны приносить 5 тысяч кв.м под ритейл.
При этом, самыми дорогими окажутся 3-х и 4-х комнатные квартиры на верхних этажах их стоимость, в зависимости от метража будет варьироваться от 22 до 40 млн рублей.
Мест, где еще возможна точечная застройка в центре Новосибирска практически не осталось. Пришла очередь перезонирования? У новосибирцев есть опасение, что это откроет зеленый свет для других подобных зон в центре города, где сейчас не разрешено высотное строительство.
«Это один из последних домов, которые построят в центре Новосибирска и логично, что стоимость квадрата будет начинаться от 200 до 400 тысяч рублей. В зависимости от видовых характеристик: высокие этажи дороже» — прокомментировала ситуацию Инна Милановская, руководитель агентства «Жилфонд Премиум».
Владелец Универсама Николай Стафиевский не скрывает, что это будет дорогое жилье. «Реконструкция «Универсама» берет на себя много задач: по созданию городской площади, благоустройству квартала, формированию совершенно нового пространства для жизни. Это требует значительных инвестиций, которые заложены в стоимость квадратного метра», - сказал он в интервью ngs.ru.
Независимый эксперт по новостройкам Сергей Николаев предполагает, что цена будет на уровне 250 тысяч за квадратный метр. Общая стоимость проекта в этом случае выйдет 4,9 млрд рублей.
Руководитель отдела продаж новостроек Центрального агентства недвижимости Евгений Гнездилов оценил стоимость квадратного метра в планируемом жилом комплексе на улице Ленина на уровне 250-270 тысяч рублей. В этом случае общая стоимость квартир превысит 5 млрд. рублей.
На встрече с жителями района Алексей Крук говорил, что строительство комплекса, может начаться лишь через несколько лет. В этом случае, стоимость объекта изменится. Все предполагаемые оценки в рамках данной статьи сделаны экспертами, исходя из того, что строительство начнется в этом году или начале следующего. Через несколько лет цены будут уже иными.
«Сложно согласиться или не согласиться с оценкой, основанной на взятых из воздуха цифрах. Ранее мы неоднократно заявляли, что как такового проекта не существует — компания только изучает возможные пути реконструкции «Универсама». Ни один параметр, из которого складывается себестоимость проекта, сейчас неизвестен. Говорить о стоимости квадратного метра и тем более конкретных площадях жилой площади до принятия решения о том, какой именно будет реконструкция «Универсама» — со строительством жилых площадей или без — считаем преждевременным», — такой официальный комментарий дал Атас.инфо руководитель «Универсама» Алексей Крук по поводу оценок риелторов.
Практически все комментаторы сошлись на том, что предконцепция проекта предполагает хоть и дорогое, но не самое дорогое жилье в Новосибирске. Например, трех-четырех комнатные квартиры в клубном доме «Наутилус» на улице Ермака, 6 стоят от 42 до 70 миллионов рублей.
Среди аналогов риелторы называют клубный дом «Наследие» на Перевозчикова, 4; HOUSE CLUB на улице Романова, 55; ЖК Montblanc на улице Щетинкина, 18; ЖК MilkHouse на улице Урицкого, 6. Но все эти дома расположены не в самом центре (кроме MilkHouse. Прим. ред.) и не в трех минутах пешком от Оперного театра и площади Ленина, поэтому стоимость можно сравнивать лишь условно. Само расположение делает планируемый жилой комплекс уникальным и именно его расположением недовольны жители близлежащих домов и не только.
Несмотря на то, что владелец назвал проект «реконструкцией» «Универсама», жители близлежащих домов недовольны высотностью проекта, многие из них голосуют против строительства многоэтажных домов на этой территории в ходе общественных обсуждений, проходящих на этой неделе на сайте «Электронная демократия». Архитектор Наволоцкая также считает строительство небоскребов в такой близости от площади Ленина градостроительным преступлением.