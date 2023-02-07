«Сложно согласиться или не согласиться с оценкой, основанной на взятых из воздуха цифрах. Ранее мы неоднократно заявляли, что как такового проекта не существует — компания только изучает возможные пути реконструкции «Универсама». Ни один параметр, из которого складывается себестоимость проекта, сейчас неизвестен. Говорить о стоимости квадратного метра и тем более конкретных площадях жилой площади до принятия решения о том, какой именно будет реконструкция «Универсама» — со строительством жилых площадей или без — считаем преждевременным», — такой официальный комментарий дал Атас.инфо руководитель «Универсама» Алексей Крук по поводу оценок риелторов.