В Новосибирске произошло первое ДТП с участием нового троллейбуса

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
На пересечении Вокзальной магистрали и проспекта Димитрова произошло первое ДТП с участием нового троллейбуса с распознаванием лиц.
Ранее новосибирцы высмеяли новые троллейбусы, горожане довольно иронично отнеслись к новому транспорту. По их словам дороги в городе не соответствуют обновке.
Напомним, что в Новосибирске на маршруты вышло 9 новых троллейбусов, которые оснащены системой распознавания лиц пассажиров.