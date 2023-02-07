В Новосибирске произошло первое ДТП с участием нового троллейбуса

Ранее новосибирцы высмеяли новые троллейбусы, горожане довольно иронично отнеслись к новому транспорту. По их словам дороги в городе не соответствуют обновке.



Напомним, что в Новосибирске на маршруты вышло 9 новых троллейбусов, которые оснащены системой распознавания лиц пассажиров.