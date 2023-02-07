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Posted Сегодня, 14:16

Published Сегодня, 14:16

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

В Новосибирске произошло первое ДТП с участием нового троллейбуса

7 февраля 2023, 14:16
Фото: "Новосибирск. Горэлектротранспорт"
В ДТП попал новый троллейбус с системой распознавания лиц. Об этом сообщил телеграм - канал АСТ - 54.

На пересечении Вокзальной магистрали и проспекта Димитрова произошло первое ДТП с участием нового троллейбуса с распознаванием лиц. 

Ранее новосибирцы высмеяли новые троллейбусы, горожане довольно иронично отнеслись к новому транспорту. По их словам дороги в городе не соответствуют обновке.

Напомним, что в Новосибирске на маршруты вышло 9 новых троллейбусов, которые оснащены системой распознавания лиц пассажиров.

#Андрей Боровых#ДТП#Город
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