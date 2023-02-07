В Новосибирске прокурору вернули дело экс-директора Института лазерной физики

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
Modified Сегодня, 03:38
Updated Сегодня, 03:38
Экс-руководителя правоохранители уличили в злоупотреблении полномочиями. В 2021 году он мог назначить надбавки своему научному сотруднику за работу с материалами гостайны. При этом такой квалификации у него не было.
По итогу, учреждение понесло убытки в размере 418 000 рублей. С проверкой в институт даже приезжали силовики в начале 2022 года, тогда Тайченачева и задержали.
На днях суд вернул прокурору дело из-за новых факторов - общественно опасных последствий деяний фигуранта. Теперь ему грозит более тяжкое наказание.