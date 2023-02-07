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Published Сегодня, 03:36

Modified Сегодня, 03:38

Updated Сегодня, 03:38

В Новосибирске прокурору вернули дело экс-директора Института лазерной физики

7 февраля 2023, 03:36
Фото: 2ГИС
Дело против главы ИЛФ СО РАН вернули прокурору в Новосибирске
Уголовное дело против бывшего директора новосибирского Института лазерной физики СО РАН Алексея Тайченачева вернули в прокуратуру. Об этом сообщается на сайте суда Советского района.

Экс-руководителя правоохранители уличили в злоупотреблении полномочиями. В 2021 году он мог назначить надбавки своему научному сотруднику за работу с материалами гостайны. При этом такой квалификации у него не было.

По итогу, учреждение понесло убытки в размере 418 000 рублей. С проверкой в институт даже приезжали силовики в начале 2022 года, тогда Тайченачева и задержали.

На днях суд вернул прокурору дело из-за новых факторов - общественно опасных последствий деяний фигуранта. Теперь ему грозит более тяжкое наказание.

#Алина Шефер#Уголовное дело#Суд#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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