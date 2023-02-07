В Новосибирской области число разводов превысило количество браков в январе 2023

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Published Сегодня, 02:51
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Как ведомство пояснило изданию «Прецедент», в январе свадьбу сыграли 969 пар, а подали на развод 1 153 сибиряков. Но обычно к концу года цифры меняются в положительную сторону.
Так стало известно, что за весь 2022 год в брачный союз вступили 22 529 пар, а расторгли его почти вдвое меньше - 13 888. Получается, что первые месяцы наступившего года практически ничего не решают.
Также в ЗАГСе порадовали новостями о рождении 2 067 детей в новом году. Их чаще называли популярными именами такими, как Артем, Александр, Мария, Полина. Из редких выделили Альберта, Далайя, Виорику, Селену.