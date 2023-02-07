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Published Сегодня, 02:51

Modified Сегодня, 02:53

Updated Сегодня, 02:53

В Новосибирской области число разводов превысило количество браков в январе 2023

7 февраля 2023, 02:51
Фото: 1MI
В Новосибирской области в январе 2023 года развелись уже свыше 1000 пар
Новосибирцы чаще разводились, чем женились с начала 2023 года. Такую статистику привели в управлении по делам ЗАГС региона.

Как ведомство пояснило изданию «Прецедент», в январе свадьбу сыграли 969 пар, а подали на развод 1 153 сибиряков. Но обычно к концу года цифры меняются в положительную сторону.

Так стало известно, что за весь 2022 год в брачный союз вступили 22 529 пар, а расторгли его почти вдвое меньше - 13 888. Получается, что первые месяцы наступившего года практически ничего не решают.

Также в ЗАГСе порадовали новостями о рождении 2 067 детей в новом году. Их чаще называли популярными именами такими, как Артем, Александр, Мария, Полина. Из редких выделили Альберта, Далайя, Виорику, Селену.

#Алина Шефер#Дети#Свадьба#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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