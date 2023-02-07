В России вдвое увеличили лимит льготной программы кредитования МСП

«В этом году один из акцентов при кредитовании малого и среднего бизнеса сделан на стимулировании инвестиционной активности, создание и модернизацию производств, чтобы обеспечить импортозамещение и повысить занятость. В отличие от кредитов на пополнение оборотных средств, где ставка компенсируется прибылью, долгосрочные вложения в развитие интересуют предпринимателей только при заметно более низких процентах и более высоких сроках кредитования. Это получается сделать при совмещении программ 1764 и ПСК, где корпорация выступает оператором», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.