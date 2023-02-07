В России вдвое увеличили лимит льготной программы кредитования МСП

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
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Updated Сегодня, 06:15
Возможность введения новых ставок появилась благодаря совмещению двух программ: ПСК (Банка России и Корпорации МСП) и 1764 (Минэкономразвития), пишет kommersant.ru.
В целях оказания помощи предприятиям в структурировании инвестиционных проектов и коммуникации с банками при оформлении кредита Корпорация МСП создала специальный центр поддержки инвестиционного кредитования. Этот центр является ответом на запросы бизнеса о помощи в структурировании сделок и коммуникации с банками.
«В этом году один из акцентов при кредитовании малого и среднего бизнеса сделан на стимулировании инвестиционной активности, создание и модернизацию производств, чтобы обеспечить импортозамещение и повысить занятость. В отличие от кредитов на пополнение оборотных средств, где ставка компенсируется прибылью, долгосрочные вложения в развитие интересуют предпринимателей только при заметно более низких процентах и более высоких сроках кредитования. Это получается сделать при совмещении программ 1764 и ПСК, где корпорация выступает оператором», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
По его словам, в этом году на базе центра инвестиционного кредитования корпорация будет помогать под ключ упаковывать инвестпроекты предприятий МСП от 50 млн рублей и в дальнейшем сопровождать их до момента получения кредита.
О программе льготного кредитования стало известно в августе 2022 года. С этого времени более 450 инвестпроектов малого и среднего бизнеса смогли получить кредиты на общую сумму, превышающую 38 млрд рублей.
Кроме инвесткредитования, в рамках ПСК выделен лимит в 30 млрд рублей для небольших банков, включая региональные, и банки с базовой лицензией. Более того, программа ПСК предусматривает возможность финансирования бизнеса, осуществляющего подакцизную деятельность либо добычу полезных ископаемых, на сумму до 30 млн рублей.