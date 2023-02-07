atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:12

Published Сегодня, 06:12

Modified Сегодня, 06:15

Updated Сегодня, 06:15

В России вдвое увеличили лимит льготной программы кредитования МСП

7 февраля 2023, 06:12
Фото: pxhere.com
Кредиты на инвестиционные цели для субъектов среднего и малого бизнеса под 2,5% и 4% годовых соответственно будут доступны до конца 2023 года. Кроме того, лимит льготного инвесткредитования для компаний МСП в этом году предполагается увеличить вдвое, его объем составит 100 млрд рублей.

Возможность введения новых ставок появилась благодаря совмещению двух программ: ПСК (Банка России и Корпорации МСП) и 1764 (Минэкономразвития), пишет kommersant.ru.

В целях оказания помощи предприятиям в структурировании инвестиционных проектов и коммуникации с банками при оформлении кредита Корпорация МСП создала специальный центр поддержки инвестиционного кредитования. Этот центр является ответом на запросы бизнеса о помощи в структурировании сделок и коммуникации с банками.

«В этом году один из акцентов при кредитовании малого и среднего бизнеса сделан на стимулировании инвестиционной активности, создание и модернизацию производств, чтобы обеспечить импортозамещение и повысить занятость. В отличие от кредитов на пополнение оборотных средств, где ставка компенсируется прибылью, долгосрочные вложения в развитие интересуют предпринимателей только при заметно более низких процентах и более высоких сроках кредитования. Это получается сделать при совмещении программ 1764 и ПСК, где корпорация выступает оператором», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

По его словам, в этом году на базе центра инвестиционного кредитования корпорация будет помогать под ключ упаковывать инвестпроекты предприятий МСП от 50 млн рублей и в дальнейшем сопровождать их до момента получения кредита.

О программе льготного кредитования стало известно в августе 2022 года. С этого времени более 450 инвестпроектов малого и среднего бизнеса смогли получить кредиты на общую сумму, превышающую 38 млрд рублей.

Кроме инвесткредитования, в рамках ПСК выделен лимит в 30 млрд рублей для небольших банков, включая региональные, и банки с базовой лицензией. Более того, программа ПСК предусматривает возможность финансирования бизнеса, осуществляющего подакцизную деятельность либо добычу полезных ископаемых, на сумму до 30 млн рублей.

Подпишитесь
В 6 млрд рублей оценили стоимость высоток на месте «Универсама» риелторы Новосибирска
Сегодня, 05:29
Под Новосибирском на мусорку выбросили юбилейные медали ветерана ВОВ
Сегодня, 04:49
Комментарии против перезонирования "Универсама" удаляют из общественных обсуждений
Сегодня, 05:32
В Новосибирской области произошел резкий скачок цен на гробы
Сегодня, 01:36
«Посуда жутко зазвенела»: экс-жительница Новосибирска о землетрясении в Турции
Вчера, 10:23
Новосибирский военный Алексей Гец погиб в зоне СВО
Сегодня, 01:50