Андрей Травников поздравил новосибирских ученых с Днем российской науки

В ходе встречи с молодыми учеными Андрей Травников сообщил, что в результате обсуждений было принято решение запустить региональный проект «Пушкинская карта» для аспирантов: он должен начать работать с мая. Еще один федеральный инструмент, который уже доказал свою востребованность и эффективность – молодёжные лаборатории. Напомним, что в 2021 году благодаря национальному проекту «Наука и университеты» в России было создано 120 молодежных лабораторий. В 2022-м – ещё 207. По условиям конкурсного отбора для получения государственной субсидии на создание научной молодежной лаборатории ее руководитель и две трети коллектива должны быть не старше 39 лет. В Новосибирской области сегодня работает уже десять молодежных лабораторий. Но запрос со стороны ученых на них – гораздо больше. В итоге региональными властями было принято решение о создании молодежных лабораторий не только в рамках нацпроекта, но и за счёт средств регионального бюджета.